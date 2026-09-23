Zinātnieki atklāj “uguns amēbu” - tā spēj vairoties pat 63 grādu karstumā
Kalifornijas karstajos avotos zinātnieki atklājuši līdz šim nezināmu amēbu, kas pārsteigusi ar spēju izturēt ekstrēmu karstumu. Tā spēj ne tikai izdzīvot, bet pat baroties un vairoties 63 grādu temperatūrā, uzstādot jaunu zināmo karstumizturības rekordu organismiem ar sarežģītām šūnām.
Jaunā suga nosaukta par Incendiamoeba cascadensis jeb “Kaskādu uguns amēba”. Mikroskopiskais vienšūnas organisms atrasts ģeotermālajos ūdeņos Lasenas vulkāniskajā nacionālajā parkā Kalifornijā. Laboratorijā pētnieki pakāpeniski paaugstināja temperatūru un atklāja, ka amēba turpināja dalīties pat pie 63 grādiem. Iepriekš tika uzskatīts, ka zināmo eikariotu – organismu, kuru šūnās ir kodols, – vairošanās maksimālās temperatūras robeža ir aptuveni 60 grādi.
Arī 63 grādi nav šī organisma absolūtā robeža. Pie 64 grādiem amēba joprojām spēja pārvietoties, bet pēc īslaicīgas atrašanās pat 70 grādu temperatūrā tā spēja atgūties, kad apstākļi atkal kļuva vēsāki. Ekstrēmā karstumā organisms maina formu un izveido aizsargājošu ārējo slāni. Savukārt 80 grādu temperatūra tam jau izrādījās par augstu.
Pētnieki noskaidrojuši arī dažus iespējamos šādas izturības noslēpumus. Salīdzinot ar mērenākos apstākļos dzīvojošām amēbām, “uguns amēbai” ir papildu gēni, kas saistīti ar olbaltumvielu uzturēšanu un DNS bojājumu labošanu. Tie varētu palīdzēt tās šūnām izturēt temperatūru, kas citiem sarežģītiem organismiem būtu liktenīga.
Atklājums zinātniekiem ir interesants ne tikai tādēļ, ka pārspēts rekords. NASA norāda, ka ekstrēmos apstākļos dzīvojošu organismu izpēte palīdz labāk saprast, kur vispār meklējamas dzīvības pastāvēšanas robežas. Šādas zināšanas ir nozīmīgas arī astrobioloģijā, pētot iespēju, ka dzīvība varētu pastāvēt daudz skarbākos apstākļos uz citām pasaulēm.