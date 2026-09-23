Krievijas helikopters ielido NATO gaisa telpā; Polija nekavējoties paceļ iznīcinātājus
Krievijas militārais helikopters "Mi-8" šorīt no Krievijas Kēnigsbergas (Karaļauču) apgabala īslaicīgi ielidojis NATO dalībvalsts Polijas gaisa telpā, trešdien paziņojusi Polijas armija.
Helikopters pavadīja Polijas gaisa telpā 42 sekundes.
"Tika pacelti iznīcinātāji, un sauszemes spēki un līdzekļi bija gatavībā. Šī incidenta raksturs liecina, ka Krievija atkal pārbauda mūsu pretgaisa aizsardzības gatavību," paziņoja armija.
Incidents notika šorīt īsi pēc plkst. 11 ziemeļos no Braņevo, kas atrodas tuvu Polijas robežai ar Kēnigsbergu.
Pagājušajā nedēļā Polijas premjerministrs Donalds Tusks brīdināja, ka Krievija tuvākajās nedēļās un mēnešos varētu veikt "hibrīdus dronu un raķešu uzbrukumus" pret Poliju un citām NATO valstīm, kas atbalsta Ukrainu.
Valstis visā Eiropā ir gatavībā, ņemot vērā izlūkošanas novērtējumus, ka Maskava varētu pārbaudīt NATO, veicot sabotāžas, kiberuzbrukumus, dronu uzlidojumus vai pat ierobežotas militārās operācijas.