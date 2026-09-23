Krievijas helikopters ielido NATO gaisa telpā; Polija nekavējoties paceļ iznīcinātājus
Foto: ZUMAPRESS.com
Krievijas armijas helikopters īslaicīgi pārkāpis Polijas gaisa telpu.
Pasaulē

Krievijas helikopters ielido NATO gaisa telpā; Polija nekavējoties paceļ iznīcinātājus

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

Seko Jauns.lv Google

Krievijas militārais helikopters "Mi-8" šorīt no Krievijas Kēnigsbergas (Karaļauču) apgabala īslaicīgi ielidojis NATO dalībvalsts Polijas gaisa telpā, trešdien paziņojusi Polijas armija.

Krievijas helikopters ielido NATO gaisa telpā; Pol...

Helikopters pavadīja Polijas gaisa telpā 42 sekundes.

"Tika pacelti iznīcinātāji, un sauszemes spēki un līdzekļi bija gatavībā. Šī incidenta raksturs liecina, ka Krievija atkal pārbauda mūsu pretgaisa aizsardzības gatavību," paziņoja armija.

Incidents notika šorīt īsi pēc plkst. 11 ziemeļos no Braņevo, kas atrodas tuvu Polijas robežai ar Kēnigsbergu.

Pagājušajā nedēļā Polijas premjerministrs Donalds Tusks brīdināja, ka Krievija tuvākajās nedēļās un mēnešos varētu veikt "hibrīdus dronu un raķešu uzbrukumus" pret Poliju un citām NATO valstīm, kas atbalsta Ukrainu.

Valstis visā Eiropā ir gatavībā, ņemot vērā izlūkošanas novērtējumus, ka Maskava varētu pārbaudīt NATO, veicot sabotāžas, kiberuzbrukumus, dronu uzlidojumus vai pat ierobežotas militārās operācijas.

Tēmas

PolijaMaskavaNATODonalds TusksKrievija

Citi šobrīd lasa