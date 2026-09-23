Irānas lidsabiedrības ASV sankciju dēļ atceļ daļu starptautisko lidojumu
Irānas lidsabiedrības trešdien bija spiestas atcelt daļu starptautisko lidojumu, ASV pastiprinot sankcijas pret Irānas aviācijas nozari.
Lidojumi uz Bagdādi, Maskatu, Kataru, Gruziju un Azerbaidžānu ir pilnībā apturēti, taču lidojumi uz daudziem citiem galamērķiem, arī Ķīnu, joprojām ir pieejami, ziņu aģentūrai AFP Teherānā apliecināja ceļojumu aģents.
ASV finanšu ministrs Skots Besents pirmdien paziņoja par jaunajiem pasākumiem, kas ir daļa no iepriekš izteiktajiem draudiem īstenot pret Irānu "ekonomikas D-dienu".
Tiesa, Irānas aviācijas nozare jau gadiem ilgi bijusi sankciju mērķis, un pagaidām nav skaidrs, kāda būs jauno pasākumu pilnā ietekme un vai citas valstis tos ievēros.
Ķīna otrdien paziņoja, ka iebilst pret ASV sankcijām, un nosauca tās par nelikumīgām.
Besents pirmdien solīja "slēgt" Irānas aviokompānijas un sodīt ikvienu, kas ar tām veic darījumus.
"Ja tās nosēžas, jūs nedrīkstat tām piegādāt degvielu, nedrīkstat sniegt nosēšanās pakalpojumus, nedrīkstat pārdot biļetes, citādi jūs tiksiet izslēgti no dolāra sistēmas," pasaules valstis brīdināja ASV ministrs.
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Arī Irānas mediji ziņo par lidojumu atcelšanu. Bagdādes un Maskatas lidostas "vairs nepieņems" Irānas reisus, ziņu aģentūra "Tasnim" otrdien citēja civilās aviācijas pārstāvi.
"Pārējie starptautiskie lidojumi, arī uz Stambulu, notiks saskaņā ar grafiku un kā parasti, un pašlaik ar šiem lidojumiem nav nekādu problēmu," norādīja "Tasnim".