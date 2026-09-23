Hakeri nopludinājuši Peskova iespējamo saraksti par karu Ukrainā
Hakeru grupa "Black8Mirror" internetā publicējusi, kā tiek apgalvots, Kremļa preses sekretāra Dmitrija Peskova privāto saraksti ar ietekmīgo Krievijas amatpersonu Mihailu Babiču. Publicētajos materiālos apspriests Vladimirs Putins, Kazahstānas prezidents Kasims Žomarts Tokajevs, Jevgeņijs Prigožins un Aleksejs Navaļnijs.
Izdevums "Agentstvo" raksta, ka viena no sarakstes daļām attiecas uz Kazahstānas prezidenta Kasima Žomarta Tokajeva uzstāšanos 25. jūlijā. Tikšanās laikā ar Putinu Omskā viņš negaidīti runāja par karu Ukrainā, norādot, ka tā būtība "nav līdz galam saprotama" arī Kazahstānai, un ierosināja to "iesaldēt".
Publicētajā sarakstē "Babičs" jautā "Peskovam" par šo uzstāšanos. Konts, kas parakstīts ar Peskova vārdu, atbild: "Tīra improvizācija."
Tālāk viņš pieļauj, ka Tokajevam kāds varētu būt lūdzis to pateikt, un spriež, kas tas varētu būt bijis: "Ukraiņi, amerikāņi vai kāds no iekšienes."
Citā sarakstes fragmentā apspriesta Putina parādīšanās Krievijas Jūras kara flotes dienā Sanktpēterburgā 26. jūlijā. Šogad lielā jūras kara flotes parāde atkal nenotika, bet Putins ieradās Galvenajā admiralitātē ar automašīnu.
Saskaņā ar noplūdi "Babičs" ceremoniju raksturojis kritiski, jautājot, kurš izdomājis šādu pasākumu un uz kurieni Putinu ved. "Peskovs" it kā atbildējis īsi: "Nu, tā ir drošāk."
Būtiskākais publicētās sarakstes fragments attiecas uz 2023. gada maiju un Jevgeņiju Prigožinu. "Babičs" pārsūta tekstu par to, ka Prigožins uzskatījis Alekseja Navaļnija ieslodzīšanu par izdevīgu korumpētām amatpersonām, jo iepriekš Navaļnija izmeklēšanas tām traucējušas netraucēti izvest nozagto naudu.
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Pārsūtītajā ziņojumā teikts, ka Navaļnijs iepriekš bijis noderīgs korupcijas apkarošanā, jo amatpersonas baidījušās, ka viņu darbības nonāks Navaļnija izmeklēšanu uzmanības lokā.
Uz šo ziņojumu "Peskovs" it kā atbildējis: "Traģēdija ir tā, ka tā visa ir taisnība un mēs visi par to tā vai citādi runājam... tikai tiek uzskatīts, ka par to nedrīkst runāt publiski."
Publicētās sarakstes autentiskums nav neatkarīgi apstiprināts, tādēļ tajā ietvertie izteikumi jāuztver kā iespējamas noplūdes saturs, nevis pārbaudīti Peskova vai Babiča izteikumi.