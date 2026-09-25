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Šodien 05:15
"Amerikāņu sapnis" nepiepildījās: iebraucēja nosauc 5 mīnusus dzīvei ASV
Sieviete, kura kopā ar ģimeni pārcēlās uz ASV, pastāstīja par savu negatīvo pieredzi, dzīvojot šajā valstī."
Pēc viņas teiktā, ģimene pēc dzīves Spānijā nolēma izmēģināt dzīvi Amerikā, taču galu galā atgriezās Eiropā. Savos iespaidos jaunā sieviete dalījās "TikTok". Viņa uzsvēra, ka stāsta tikai par savu pieredzi un pauž personīgo viedokli.
Kādi ir dzīves mīnusi ASV?
- Pārtikas kvalitāte. Pēc sievietes domām, pat dārgi pārtikas produkti ASV kvalitātes ziņā atpaliek no Eiropā nopērkamajiem. Viņa arī norādīja, ka daudziem produktiem tiek pievienots cukurs. "Par viņu maizi vispār labāk paklusēšu," sacīja sieviete.
- Veselības aprūpe. Sieviete atzina, ka ASV viņai bijis bail saslimt. Viņa stāstīja par ilgo gaidīšanu, lai nokļūtu pie ārsta, kā arī lielajiem izdevumiem par medicīnas pakalpojumiem, kurus apdrošināšana nesedz.
- Drošība. Kā vēl vienu mīnusu sieviete minēja nedrošības sajūtu. Viņa pievērsa uzmanību plašajai ieroču izplatībai un bailēm, ko, pēc viņas teiktā, izjutusi, tostarp saistībā ar incidentiem skolās. Nekad nezini, no kurienes var nākt uzbrukums. Skolās pastāvīgi ir kaut kāda baiļu sajūta, un ne tikai tur," norādīja sieviete.
- Nepieciešamība daudz strādāt. Pēc sievietes teiktā, īpaši imigrantiem darbs var aizņemt ievērojamu dzīves daļu. "Amerikā darbs ir 99% no tavas dzīves," viņa sacīja.
- Maz laika ģimenei. Pēc sievietes teiktā, šis trūkums ir tieši saistīts ar iepriekšējo. Lielās darba slodzes dēļ cilvēkiem atliek maz laika ģimenei un atpūtai. Pat brīvdienas, norādīja viņa, bieži nākas veltīt iepirkumiem un citiem darbiem, kuriem darba dēļ nedēļas laikā neatliek laika. Galu galā ģimene nolēma atgriezties Eiropā.