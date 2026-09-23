Uz Somijas robežas fiksēta netipiska krievu drošībnieku aktivitāte
Krievijas Federālais drošības dienests (FDD) Karēlijā pastiprinājis režīmu kontrolpunktā "Šuja", kas atrodas aptuveni 110 kilometru attālumā no Somijas robežas.
Medijs "Astra" vēsta, ka pastiprinātās pārbaudes notiek vismaz kopš augusta un sakritušas ar Krievijā izplatītajām baumām par iespējamu jaunu mobilizāciju.
Pārbaudes tiek veiktas abos virzienos. Autovadītājiem pēc robežsargu pieprasījuma jāapstājas un jāuzrāda dokumenti, bet pēc automašīnas pārbaudes barjera tiek atvērta turpmākai kustībai.
Par prasības neizpildīšanu var draudēt naudas sods vai administratīvais arests līdz 15 diennaktīm.
Aculiecinieks "Astra" pastāstīja, ka FDD virsnieki pārbauda vīriešu un iebraucēju dokumentus, fotografē tūristu pases un noskaidro viņu dzīvesvietu.
Tāpat robežsargi pierakstot pārvadātāju un viesu namu īpašnieku kontaktinformāciju.
Krievijas varasiestādes oficiālu skaidrojumu par pārbaudes pastiprināšanu kontrolpunktā "Šuja" "Astra" publikācijā nav sniegušas.
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Kā raksta "Bloomberg", šādas bažas izplatās arī Krievijas elites pārstāvju vidū. Pēc aģentūras informācijas, dažas Kremļa amatpersonas iesaka draugiem un radiniekiem pamest Krieviju, kā arī meklē iespējas atvērt kontus ārvalstīs un pārskaitīt tur savus aktīvus.
Līdzīgus pasākumus veicot arī Krievijas armijas rekrutēšanas punktu darbinieki.
Putins publiski noliedz, ka tiktu gatavots jauns mobilizācijas vilnis. Vienlaikus, pēc aģentūras sarunu biedra – vārdā nenosaukta Krievijas amatpersonas – teiktā, Krievija līdz gada beigām plānojot iesaukt vēl aptuveni 300 000 cilvēku.
Turklāt jaunā mobilizācija varētu notikt bez oficiālas izsludināšanas.
Pēc mobilizācijas izsludināšanas 2022. gada septembrī no Krievijas aizbrauca tūkstošiem cilvēku. Kopš tā laika Krievijas varasiestādes izveidojušas digitālo infrastruktūru iesaukšanai armijā un vienlaikus ierobežojušas iespējas izbraukt no valsts.