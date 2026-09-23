Kremlis nesaskata iespēju sarunām virzīties uz mieru, taču atkārtoti aicina Zelenski uz Maskavu
Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņojis, ka pašreizējie apstākļi neļauj Krievijas un Ukrainas sarunām virzīties uz mierīgu noregulējumu. Vienlaikus viņš atkārtoti norādījis, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis var ierasties Maskavā uz sarunām.
Par to vēsta Krievijas ziņu aģentūra "Interfax".
"Pašlaik nav nosacījumu, lai sarunas virzītos uz mierīgu noregulējumu," sacīja Peskovs.
Tomēr viņš apgalvoja, ka Kremlis joprojām ir "atvērts miera sarunām".
Uz jautājumu, vai Krievija būtu gatava apspriest iespējamu abu valstu līderu tikšanos, Peskovs atbildēja: "Mūsu nostāja ir labi zināma. Putins ir teicis, ka Zelenskis, ja vēlas, var ierasties Maskavā. Viņam tiks nodrošinātas nepieciešamās drošības garantijas."
Kremļa pārstāvis arī apgalvoja, ka Zelenskis ļoti labi zinot, "kādi lēmumi jāpieņem", lai šāda tikšanās varētu notikt.
Peskovs piebilda, ka Kremlis šāda līmeņa tikšanos uzskata par "nepiemērotu un laika izšķiešanu", kamēr darbs ekspertu līmenī vēl nav pabeigts.
Zelenskis cer uz Trampa palīdzību
22. septembrī Ņujorkā, sarunu sākumā ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, Zelenskis pauda cerību, ka ASV līderis palīdzēs izbeigt karu Ukrainā pirms ziemas.
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Pēc sarunām preses konferencē Zelenskis sacīja, ka ir gatavs tikties ar Putinu un ka Tramps varētu palīdzēt organizēt trīspusēju tikšanos.
Savukārt Tramps paziņoja, ka nepieciešamības gadījumā ir gatavs izmantot Greiema likumā paredzētās sankcijas pret Krieviju.
Ceļā uz ANO Ģenerālās asamblejas sanāksmi Tramps uz īsu brīdi apstājās, lai aprunātos ar žurnālistiem. Uz jautājumu, kāds ir viņa vēstījums Putinam, ASV prezidents atbildēja: "Izbeidziet karu!"