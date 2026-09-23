Rute: NATO apzināti neatklāj Putinam, kas izraisītu 5. panta iedarbināšanu
Krievijas diktators Vladimirs Putins saprot, pie kā var novest NATO 5. panta piemērošana un kādas būtu tās sekas, taču alianse apzināti neatklāj savas "sarkanās līnijas".
To intervijā DPA paziņoja NATO ģenerālsekretārs Marks Rute. "Mēs nekad neatklāsim, kas tieši iedarbinātu 5. pantu. Šī neskaidrība pastāv, un tā arī paliks. Taču varu jums apliecināt, ka Krievija ļoti labi saprot, kas tas būtu," viņš sacīja.
NATO ģenerālsekretārs uzsvēra, ka aliansei ir vairāki iespējamie veidi, kā reaģēt uz Krievijas rīcību, kas vēl nesasniedz 5. panta piemērošanas slieksni, un pieļāva, ka daļa no šiem pasākumiem varētu palikt slepenībā.
"Mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie reaģēšanas varianti. Tie ne vienmēr būs publiski zināmi. Kā piemērus var minēt pasākumus, kuru mērķis bija traucēt Maskavas "ēnu flotes" darbību, kas pārvadā sankcijām pakļautos naftas produktus, kā arī NATO operāciju "Baltijas sardze", kas tika sākta, reaģējot uz kritiski svarīgu zemūdens kabeļu bojājumiem," sacīja Rute.
Viņš arī norādīja, ka "šie hibrīduzbrukumi ir skaidra Krievijas izmisuma pazīme", ņemot vērā lielos zaudējumus Ukrainā, savukārt Kijiva "kļūst arvien prasmīgāka triecienu veikšanā dziļi Krievijas teritorijā".
Vienlaikus Rute uzsvēra, ka Eiropai ir "jāstiprina" sava aizsardzība, brīdinot par iespējamu konfliktu "divos karadarbības teātros", ja Ķīna sāktu militāras darbības pret Taivānu. Viņš pieļāva, ka šādā situācijā Krievija varētu uzbrukt Eiropai:
"Visu šo iemeslu dēļ mums Eiropā ir jāsper solis uz priekšu. Tieši to mēs arī darām."
Krievijas hibrīduzbrukumi Eiropā
Kā vēstīts, NATO Apvienoto spēku virspavēlnieka Eiropā vietnieks Džons Stringers brīdināja, ka NATO dalībvalstīm jāapzinās "saspringtā situācija" un jābūt piesardzīgām savā reakcijā, jo Putins vēlētos izprovocēt aliansi uz "pārmērīgu reakciju".
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Robeža starp "nejaušu un apzinātu" rīcību ir visai šaura, sacīja Stringers, runājot par gadījumiem, kad droni novirzās no kursa un nonāk NATO gaisa telpā Krievijas GPS signālu slāpēšanas vai citu elektroniskās pretdarbības pasākumu dēļ, kas tiek izmantoti aizsardzībai pret Ukrainas dronu triecieniem.
Pēc viņa domām, Krievija varētu šādas darbības pastiprināt, taču tas vēl nenozīmē, ka Maskava ir nolēmusi to darīt.
Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals norādīja, ka, lai gan pastāv "daudz dažādu viedokļu par to, cik nopietni ir šie draudi", Krievijas attieksme pret nolaidības dēļ izraisītiem incidentiem un apzinātiem uzbrukumiem NATO kaimiņvalstīm ir "praktiski vienāda".
Gan Stringers, gan Mihals pauda viedokli, ka Maskavas slēpto uzbrukumu skaita pieaugums nav saistīts ar NATO valstu nespēju tos apturēt, bet gan ir tiešas sekas Rietumu sniegtajam atbalstam Ukrainai.