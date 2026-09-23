Lietuva reaģē uz ES lēmumu: Usmanovam un Frīdmanam noteiks nacionālās sankcijas
Oligarhi ir daļa no Krievijas militārās mašīnas, tāpēc Lietuva noteiks nacionālās sankcijas Ališeram Usmanovam un Mihailam Frīdmanam, kam tiks atceltas Eiropas Savienības (ES) sankcijas, paziņoja Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs.
Ierakstā platformā "X" viņš norādīja, ka ir uzdevis atbildīgajām iestādēm sākt procesu, lai piemērotu valsts ierobežojošos pasākumus Usmanovam un Fridmanam.
"Oligarhi ir daļa no Krievijas militārās mašīnas. Nedrīkst pieļaut, ka režīma "maki" justos ērti Eiropā, kamēr tiek nogalināti ukraiņi," uzsvēra Sinkevičs.
"Esmu uzdevis attiecīgajām iestādēm sākt procesu, lai piemērotu valsts ierobežojošos pasākumus Usmanovam un Frīdmanam," piebilda Lietuvas premjers.
Jau ziņots, ka Latvija pretojās sankciju atcelšanai Usmanovam un Fridmanam, taču galu galā atsauca savus iebildumus. Arī Ukraina kritizēja lēmumu atcelt sankcijas abiem oligarhiem, argumentējot, ka ES drīzāk būtu jāpastiprina spiediens uz Maskavu.
Saskaņā ar vienošanos ES sankcijas aptuveni 3000 fiziskām personām un juridiskām personām, tostarp Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam, ir pagarinātas uz trim gadiem, taču no sankciju saraksta vītroti Usmanovs un Frīdmans.
Francija nepieciešamību atcelt sankcijas Usmanovam pamatoja ar "nacionālās drošības" apsvērumiem, taču nesniedza sīkāku informāciju. Laikraksts "Financial Times" ziņoja, ka tas varētu būt saistīts ar iespējamu vienošanos par Azerbaidžānā ieslodzīto Francijas pilsoņu atbrīvošanu.
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Saskaņā ar diplomātu teikto Luksemburga pieprasīja sankciju atcelšanu Frīdmanam saistībā ar viņa iesniegto prasību tiesā pret šo valsti, kurā viņš prasa 15 miljardus eiro kā zaudējumu atlīdzību par aktīviem, kas tika iesaldēti saskaņā ar ES sankcijām.
Latvijas valdība otrdien Frīdmanam un Usmanovam noteica nacionālā mēroga finanšu un ieceļošanas ierobežojumus, izriet no Ministru kabineta sēdes darba kārtībai pievienotajiem dokumentiem.