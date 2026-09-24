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VIDEO: "Azov" vienība veikusi spīdošu oprāciju un izjaukusi Krievijas plānus aplenkt Družkivku

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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Ukrainas Nacionālās gvardes 1. korpusa "Azov" spēki veikuši operāciju, kurā, pēc Ukrainas puses teiktā, izjaukti Krievijas okupantu plāni aplenkt Družkivku un turpināt virzīšanos Dobropiļļas virzienā.

VIDEO: "Azov" vienība veikusi spīdošu oprāciju un ...

"Azov" preses centrs ziņo, ka Ukrainas vienības attīrījušas teritoriju no Krievijas spēkiem, kuri, pēc Ukrainas komandvadības informācijas, korpusa atbildības zonā tika koncentrēti visas vasaras garumā.

Operācijā piedalījās speciālās nozīmes izlūkošanas vienība (ORSN), 12. speciālo uzdevumu brigādes "Azov" 1. un 6. bataljona, 1. korpusa ORSN "Tuman", 425. atsevišķā uzbrukuma pulka "Skala" bataljona "Škval", kā arī Nacionālās gvardes ORSN "Lasar’s Group" karavīri.

Foto: Ekrānuzņēmums
Ukrainas "Azov" vienības karavīri ar sagūstītajiem okupantiem.
Ukrainas "Azov" vienības karavīri ar sagūstītajiem okupantiem.

Pēc Ukrainas karavīru teiktā, Krievijas spēki mēģinājuši izkļūt līdz Ukrainas aizsardzības spēku loģistikas ceļiem, lai radītu apstākļus Družkivkas operatīvai aplenkšanai un turpmākai virzībai Dobropiļļas virzienā.

"Azov" paziņojis, ka Ukrainas vienībām šo pretinieka mēģinājumu izdevies izjaukt.

Citas operācijas detaļas pagaidām netiek atklātas.

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