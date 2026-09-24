VIDEO: "Azov" vienība veikusi spīdošu oprāciju un izjaukusi Krievijas plānus aplenkt Družkivku
Ukrainas Nacionālās gvardes 1. korpusa "Azov" spēki veikuši operāciju, kurā, pēc Ukrainas puses teiktā, izjaukti Krievijas okupantu plāni aplenkt Družkivku un turpināt virzīšanos Dobropiļļas virzienā.
"Azov" preses centrs ziņo, ka Ukrainas vienības attīrījušas teritoriju no Krievijas spēkiem, kuri, pēc Ukrainas komandvadības informācijas, korpusa atbildības zonā tika koncentrēti visas vasaras garumā.
Operācijā piedalījās speciālās nozīmes izlūkošanas vienība (ORSN), 12. speciālo uzdevumu brigādes "Azov" 1. un 6. bataljona, 1. korpusa ORSN "Tuman", 425. atsevišķā uzbrukuma pulka "Skala" bataljona "Škval", kā arī Nacionālās gvardes ORSN "Lasar’s Group" karavīri.
Pēc Ukrainas karavīru teiktā, Krievijas spēki mēģinājuši izkļūt līdz Ukrainas aizsardzības spēku loģistikas ceļiem, lai radītu apstākļus Družkivkas operatīvai aplenkšanai un turpmākai virzībai Dobropiļļas virzienā.
"Azov" paziņojis, ka Ukrainas vienībām šo pretinieka mēģinājumu izdevies izjaukt.
Citas operācijas detaļas pagaidām netiek atklātas.