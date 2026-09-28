Dānijā ierobežoja vienu pārtikas sastāvdaļu - infarktu un insultu skaits samazinājās
Pētnieki analizēja viena lēmuma sekas un konstatēja interesantu sakarību.
Dānijā jau 2003. gadā tika ierobežots rūpnieciski ražoto transtaukskābju daudzums pārtikas produktos. Vairākus gadus vēlāk pētnieki analizēja šā lēmuma sekas un konstatēja infarktu un insultu skaita samazināšanos, raksta "portal.abczdrowie.pl".
Transtaukskābes ir tauku veids, kas var veidoties augu eļļu rūpnieciskas pārstrādes laikā, kad šķidra eļļa daļēji tiek pārvērsta cietākos taukos. Šāds process padara taukus izturīgākus pret oksidēšanos, tāpēc tos izmanto pārtikas produktu ražošanā, lai pagarinātu to uzglabāšanas laiku.
Kā norāda Polijas Nacionālais uztura izglītības centrs, pārmērīgs transtaukskābju daudzums uzturā galvenokārt negatīvi ietekmē sirds un asinsvadu sistēmu. Tās paaugstina ZBL holesterīna jeb tā dēvētā "sliktā" holesterīna līmeni un vienlaikus pazemina ABL jeb "labā" holesterīna līmeni. Tas veicina aterosklerotisku izmaiņu attīstību un palielina sirds un asinsvadu slimību risku.
Pasaules Veselības organizācija iesaka, lai transtaukskābes veidotu mazāk nekā 1% no dienā uzņemtās enerģijas daudzuma.
Kuros produktos atrodamas transtaukskābes?
Galvenais transtaukskābju avots ir daļēji hidrogenētas augu eļļas. Tās var izmantot konditorejas izstrādājumu, gatavās mīklas, krēmu, uzkodu un atsevišķu ātrās ēdināšanas produktu ražošanā.
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Vienlaikus patērētājs uz produkta iepakojuma parasti neatradīs atsevišķi norādītu precīzu transtaukskābju daudzumu. Tāpēc ir vērts rūpīgi izlasīt produkta sastāvu un pievērst uzmanību norādēm "daļēji hidrogenētas" vai "daļēji cietinātas augu eļļas". Tieši daļēja eļļu cietināšana veicina transtaukskābju veidošanos.
Dānija pirmā ierobežoja transtaukskābes
Dānija kļuva par pirmo valsti pasaulē, kas 2003. gadā ar likumu ierobežoja rūpnieciski ražoto transtaukskābju daudzumu. Maksimāli pieļaujamais daudzums tika noteikts 2 grami uz 100 gramiem tauku pārtikas produktā. Ierobežojums neattiecās uz transtaukskābēm, kas dabiski sastopamas dzīvnieku izcelsmes produktos.
Vēlāk veiktās analīzes liecināja, ka šis lēmums pozitīvi ietekmējis Dānijas iedzīvotāju veselību. Pētījumā, kurā Dānija tika salīdzināta ar citām Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) valstīm, aprēķināts, ka pirmajos trīs gados pēc ierobežojumu ieviešanas mirstība no sirds un asinsvadu slimībām vidēji samazinājās par 14,2 nāves gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju gadā.
Laikā no 2004. līdz 2012. gadam šī atšķirība jau sasniedza 22 nāves gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju gadā. Samazinājās arī sirds un asinsvadu slimību gadījumu skaits, tostarp infarktu un insultu skaits.
Mūsdienās līdzīgi noteikumi ir spēkā visā Eiropas Savienībā, tostarp Polijā. Kopš 2021. gada 2. aprīļa rūpnieciski ražoto transtaukskābju daudzums patērētājiem paredzētajos pārtikas produktos nedrīkst pārsniegt 2 gramus uz 100 gramiem tauku. Šis ierobežojums neattiecas uz transtaukskābēm, kas dabiski sastopamas dzīvnieku izcelsmes taukos.
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Transtaukskābes ietekmē ne tikai sirdi
Transtaukskābju negatīvā ietekme neaprobežojas tikai ar sirds un asinsvadu sistēmu. Pārmērīga to lietošana uzturā tiek saistīta arī ar vielmaiņas traucējumiem, pastiprinātiem iekaisuma procesiem organismā un paaugstinātu 2. tipa cukura diabēta attīstības risku.
Turklāt novērojumu pētījumi liecina par saistību starp lielu transtaukskābju patēriņu, kognitīvo spēju pasliktināšanos un paaugstinātu demences risku.