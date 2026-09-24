Vai būvēsim jaunu Berlīnes mūri? Katastrofu Vācijas vēlēšanās komentē Latvijas eksperti
Pēc šomēnes notikušajām federālajām vēlēšanām trijās Vācijas federālajās zemēs (Mēklenburgā-Priekšpomerānijā, Saksijā-Anhaltē un Berlīnē), kurās uzvarēja Krievijas tirānam Vladimiram Putinam draudzīgā labējo eiroskeptiķu partija “Alternatīva Vācijai” (AfD), rodas jautājums par Eiropas drošību un stabilitāti, vai nenāksies būvēt jaunu Berlīnes mūri. To Jauns.lv jautāja Latvijas ārpolitikas ekspertiem.
Mēklenburgas-Priekšpomerānijas vēlēšanās AfD uzvarēja ar 38,2% balsīm, bet Saksijā-Anhaltē partijas uzvara bija vēl satriecošāka - 44%. Kā tas atsauksies ne tikai uz situāciju Eiropā kopumā, bet arī konkrēti uz Latviju, Jauns.lv jautāja Latvijas Ārpolitikas institūta Drošības programmas vadītājam, bijušajam Latvijas aizsardzības ministram Imantam Viesturam Lieģim un Austrumeiropas politikas pētījumu centra direktoram Mārim Cepurītim.
Katastrofālas vēlēšanas Vācijas kancleram
“Nesenās vēlēšanas trijās Vācijas federālajās zemēs ir bijušas katastrofālas Vācijas kancleram Frīdriham Mercam. Taču viņš nav vēl sakauts “nokautā" un pagaidām turpinās vadīt federālo valdību. Toties, kā rāda šī gada pieredze Lielbritānijā, ļoti nepopulārs vadītājs var arī tikt mainīts “no iekšas”. Tāpat Eviku Siliņu no premjeres amata nesen atstādināja ar viņas partijas, “Jaunās vienotības”, atbalsta trūkumu. Patlaban šāds liktenis Frīdriham Mercam nedraud,” spriež Imants Viesturs Lieģis un turpina:
“Ir maldīgi raksturot šo vēlēšanu rezultātu kā “jauna Berlīnes mūra” celšanu. No vienas puses, tauta ir sašķelta, un, tāpat kā citās demokrātiskajās valstīs, notiek sabiedrības polarizācija. Cēlonis arīdzan saistās ar iepriekš totalitārās (austrumu) Vācijas iedzīvotāju neapmierinātību ar attīstību valsts austrumu daļā kopš Vācijas apvienošanās pirms 36 gadiem.
No otras puses, šodienas apvienotā Vācija ir demokrātiska valsts bez ģeogrāfiskās šķelšanās starp tiem kas dzīvo brīvībā un tiem, kas tup nebrīvē. Pagaidām, brīvas un taisnīgas vēlēšanas notiek federālās zemēs. Vienīgais “mūris”, kas tiek sacelts ir tā saucamais “ugunsmūris”, kas tiek veidots, lai izvairītos no nacionālistu partijas “Alternatīva Vācijai” nonākšanu varas pozīcijā. Tādējādi valdošās un centriskās partijas, pamatā sociāldemokrāti (SDP) un Kristīgo demokrātu savienība (CDU), nodrošina koalīcijas vairākumu.”
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Pretinde autoritārismam
Jautāts, kā Vācijas nākotnes perspektīva ietekmēs arī mūs, Imants Viesturs Lieģis saka, ka pašreiz kanclera Frīdriha Merca pozīcija ir pamatīgi vājināta, bet īstermiņā nav gaidāmi centieni viņu apgāzt no paša CDU aprindām. Tieši pretēji – pirms kādas nedēļas astoņi CDU federālo zemju vadītāji parakstīja atbalstošu vēstuli Frīdriham Mercam, lai gan vēstulē viņu nenosauca vārdā. Otrkārt, nav parādījušās pazīmes no valdības koalīcijas partnera SDP, kas liecina par vēlmi gāzt esošo valdību. Kanclers ir apņēmīgi pilns turpināt iesāktās reformas valstī. Viņš tās dēvē kā “pretindi autoritārismam”. Vienlaikus, viņam neapšaubāmi turpmāk būs jāmēģina tikt galā ar prasībām, kuras, acīmredzot, uztrauc lielu daļu Vācijas vēlētāju. Ir atklāts jautājums, vai viņa personība spēs turpmāk šādus uzdevumus īstenot:
““Ugunsmūra” princips pagaidām turpinās pastāvēt, lai neļautu populistiem tikt varas pozīcijā. Līdzīgs gadījums ir bijis Latvijas politikā, kad “Saskaņa” ieguva visvairāk balsis Saeimas vēlēšanās, bet tā arī nekad nenonāca varas pozīcijā. Līdzīga situācija pastāv gaidāmajās 15. Saeimas vēlēšanās. Lai izvairotos no Krievijas ietekmes palielināšanas Latvijas politikā, “ugunsmūris” jānodrošina, lai “Latvijas pirmajā vietā” un “Suverēnā vara” nekādā gadījumā netiek valdībā.
Vācija ir ārkārtīgi svarīga partnere Latvijas drošībai. Tās militārā klātbūtne NATO ietvaros ar brigādi Lietuvā liecina par apņemšanos aizsargāt Baltijas valstis. Tāpat Vācijas-Nīderlandes korpuss ar komandas struktūrām Latvijā un Igaunijā stiprinās reģiona drošību. Piedevām, Frīdriha Merca vadītā Vācija sola kļūt par spēcīgāko militāro varu Eiropā. Tamdēļ stabilā Vācijas centriska koalīcija ir Latvijas, kā arī Eiro-Atlantijas telpas interesēs.
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AfD deklarētie mērķi ir atjaunot “Nord Stream” gāzes vadu Baltijas jūrā, atjaunot draudzīgas attiecības ar Krieviju un mazināt atbalstu Ukrainai. Ja šos mērķus īstenotu, tie negatīvi kaitētu ģeopolitiskajai un drošības situācijai mūsu reģionā. Vienlaikus patlaban varam konstatēt, ka pēdējos gados kopā ar sabiedrotajiem, Latvija ir veiksmīgi tikusi galā ar citiem globāliem satricinājumiem. Gan jau tiksim galā ar iekšpolitiskiem izaicinājumiem Vācijā.”
Vācija var mazāk uzmanības veltīt aizsardzības spēju atjaunošanai
Austrumeiropas politikas pētījumu centra direktors Māris Cepurītis Jauns.lv pauda: “Septembrī notikušās vēlēšanas Vācijas federālajās zemēs uzskatāmas par referendumu esošās valdošās koalīcijas un kanclera Frīdriha Merca politikai. To rezultāti atspoguļo sabiedrības neapmierinātību ar reformu lēno gaitu. Papildus faktors ir AfD partijas spēja savos populistiskajos solījumos apvienot kulturāli labējas idejas (kā migrācijas ierobežošanu) ar kreisi orientētām sociālekonomiskajām politikām un šādi uzrunāt plašāku vēlētāju loku.
Vēlēšanu rezultāti nozīmē ka Vācijas esošā koalīcija būs vairāk nodarbināta ar iekšpolitiskajiem jautājumiem, kas vistiešāk skar iedzīvotājus un mazāku uzmanību var veltīt Vācijas aizsardzības spēju atjaunošanai, vai Eiropas politikai. Latvijas un reģiona drošībai ir īpaši svarīgi, lai Vācija turpinātu būt militāri klātesoša Baltijas jūras reģionā, sniegtu palīdzību Ukrainai un būtu stingra savā nostājā pret Krieviju - bet visticamāk ka šie virzieni ievērojami nemainīsies līdz nākamajām Bundestāga vēlēšanām.”