"Maskava svin!" Sibiha kritizē ES lēmumu no sankciju saraksta izslēgt Usmanovu un Frīdmanu
Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha ES lēmumu izslēgt Kremļa oligarhus Ališeru Usmanovu un Mihailu Frīdmanu no sankciju saraksta nosaucis par "apkaunojošu un nepamatotu"
"Maskava svin, jo saņēmusi to, ko vēlējās: nesodāmības sajūtu, ES pazemošanu un šķelšanos eiropiešu vidū," platformā "X" rakstīja Sibiha. Viņš aicināja ES valstis abiem uzņēmējiem noteikt nacionālās sankcijas.
22. septembrī ES vienojās par individuālo sankciju pagarināšanu vēl uz trim gadiem – līdz 2029. gada 22. septembrim. Vienlaikus no saraksta tika izslēgti vairāki cilvēki un viena juridiska persona, starp izslēgtajiem bija arī Usmanovs un Frīdmans.
The decision to delist Usmanov and Fridman is shameful and unjustifiable.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 22, 2026
Moscow is celebrating because it got what it wanted: a sense of impunity, the humiliation of the EU, and division among Europeans.
But there is still a way to spoil the celebrations in Moscow. I urge all…
Lēmums tika pieņemts kā kompromiss, lai pagarinātu sankciju režīmu, kas kopumā aptver vairāk nekā 3000 personu un organizāciju. Pēc diplomātu teiktā, Francija atbalstīja Usmanova izslēgšanu, savukārt Luksemburga iestājās par Frīdmanu. Latvija, kas sākotnēji iebilda, beigās atturējās no balsojuma.
Baiba Braže atbildēja Ukrainas ārlietu ministram: "Dārgais Andrij, mēs tam pilnībā piekrītam, un tieši tāpēc līdz pēdējam iespējamajam brīdim bloķējām šo lēmumu. Latvija jau ir noteikusi nacionālās sankcijas abām personām, kuras politisku apsvērumu dēļ tika izslēgtas no sankciju saraksta."
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Uz ko Sibiha atbildēja: "Paldies, dārgā Baiba Braže, par jūsu principiālo nostāju un par vadību nacionālo sankciju noteikšanā Usmanovam un Frīdmanam. Mēs aicinām arī citus sekot šim piemēram."
Thank you, dear @Braze_Baiba, for your principled stance and for leading the way on the national sanctions against Usmanov and Fridman. We encourage everyone else to follow this lead. https://t.co/Tj7gUWtW0a— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 22, 2026