Polijas ārlietu ministrs pastāsta, kā gatavojas iespējamam Krievijas iebrukumam
Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis paziņojis, ka ir sagatavojis māju iespējamam karam un izveidojis "ārkārtas somu", kā arī aicinājis iedzīvotājus apgūt pirmās palīdzības pamatus.
Intervijā ANO Ģenerālās asamblejas samita laikā Sikorskis sacīja, ka risks Krievijai mēģināt NATO teritorijā atkārtot Gruzijas vai Ukrainas scenāriju esot reāls un aliansei jābūt tam gatavai.
Uz jautājumu, cik tuvu NATO ir tiešai militārai sadursmei ar Krieviju, Sikorskis atbildēja, ka to droši zinot tikai viens cilvēks – Krievijas diktators Vladimirs Putins.
"Taču mums jābūt gataviem atturēšanai," sacīja ministrs.
Viņš atklāja, ka gatavo arī savu māju iespējamam karam.
"Esmu sarūpējis rīsus, mājās ir rokas pumpis, paša dārzā gatavots poļu ievārījums un drošības norādījumi," sacīja Sikorskis.
Viņš arī ieteica civiliedzīvotājiem apgūt pirmās palīdzības pamatus.
"Es aicinu jūs to ņemt vērā," viņš vērsās pie saviem tautiešiem.
Kremlis kategoriski noliedz, ka Krievijai būtu plāni uzbrukt Eiropai. Arī Putins 11. septembrī apgalvoja, ka Krievijai neesot nekādu "agresīvu nodomu" attiecībā uz reģionu.
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15. septembrī Patruševs paziņoja, ka gadījumā, ja Polija iesaistīsies militārā konfliktā ar Krieviju, Maskava esot gatava izmantot "visu tās rīcībā esošo spēku un līdzekļu arsenālu". Viņš sacīja, ka šādā gadījumā "Polijas valstiskums pārstās pastāvēt divu vai trīs dienu laikā".
Putina palīgs arī apgalvoja, ka "speciālās militārās operācijas" laikā – tā Krievijā dēvē karu pret Ukrainu – Krievijas bruņotie spēki "neizmanto visu savu potenciālu".
Patruševs šādi komentēja Sikorska iepriekš izteikto vērtējumu par Polijas un NATO militāro pārākumu pār Krievijas armiju.
Pirms tam arī Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zaharova asi reaģēja uz Sikorska paziņojumu, ka NATO būtu pārāka gaisa spēkos un konflikta gadījumā spētu sakaut Krieviju.
Zaharova Polijas ministra izteikumus nodēvēja par "smadzeņu izskalotu rusofobiju" un apgalvoja, ka viņš esot runājis par iespējamu Polijas ātru uzvaru pār Krieviju.
Tomēr Sikorskis patiesībā nerunāja par Krievijas un Polijas konfrontāciju, bet gan par iespējamu Krievijas konfliktu ar NATO.
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Vērtējot spēku samēru, Polijas ārlietu ministrs īpaši uzsvēra alianses pārākumu gaisa spēkos.
Tādējādi ar vārdu "mēs" Sikorskis šajā kontekstā domāja NATO, nevis tikai Poliju.
Pašai Polijai ir ievērojami mazāka kaujas lidmašīnu flote. Saskaņā ar atklātajiem datiem valstij pašlaik ir aptuveni 75–80 kaujas lidmašīnu, ja skaita F-16, FA-50, atlikušās MiG-29 un pirmās F-35.