VIDEO: Polijā vasaras pēdējās dienās laikapstākļi sagādā negaidītu pārsteigumu; izsludināts pirmās pakāpes brīdinājums
Polijas Tatru kalnu augstākajās vietās pirmdien uzsniga šīs sezonas pirmais sniegs, bet gaisa temperatūra virsotnēs noslīdēja zem nulles, lai gan astronomiskā vasara oficiāli beidzas tikai 23. septembrī.
Tuvākajās dienās vairāk nekā 1600 metru augstumā sniega sega pakāpeniski kļūs biezāka, savukārt apstākļi kalnu pārgājienu takās pasliktināsies, prognozē Polijas Meteoroloģijas un ūdenssaimniecības institūts (IMGW). Kadros no Polijas augstākā slēpošanas kūrorta "Kasprowy Wierch" virsotnē redzams, kā baltā sniega sega pamazām pārņem Tatru kalnu ainavu.
"Slēpes vēl nevajadzētu vilkt ārā, taču divas dienas pirms astronomiskā rudens sākuma esam sagaidījuši izteikti ziemīgu priekšvēstnesi," pirmdien paziņoja uzņēmums PKL, kas apsaimnieko "Kasprowy Wierch" pacēlāju, ziņo "tvpworld.com".
IMGW Tatru reģionā izsludinājis arī pirmās pakāpes brīdinājumu par stipru lietu. Reģionā kopumā gaidāmi 20 līdz 35 milimetri nokrišņu, savukārt augstāk kalnos to daudzums var sasniegt pat 60 milimetrus. Tikmēr tuvākajās dienās Tatru augstākajās vietās var uzsnigt aptuveni 30 centimetri sniega.
Varasiestādes arī brīdina, ka apstākļi kalnu takās var būt apgrūtināti – gaidāma pasliktināta redzamība, spēcīgas vēja brāzmas, bet takas būs slapjas un slidenas.