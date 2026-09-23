Tramps kritizē bijušā Lielbritānijas premjera Stārmera retoriku pret Krieviju: tā bijusi “pārāk skarba”
ASV prezidents Donalds Tramps kritizējis bijušā Lielbritānijas premjerministra Kīra Stārmera retoriku attiecībā uz Krieviju, sakot, ka tā bijusi “pārāk skarba”. Tramps arī mudinājis Londonu būt piesardzīgākai izteikumos par Maskavu.
Tramps šādus izteikumus pauda otrdien, 22. septembrī, Ņujorkā, tiekoties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski ANO Ģenerālās asamblejas laikā.
Atbildot uz jautājumu par iespējamu konfrontāciju starp Lielbritāniju un Krieviju, Tramps sacīja: “Domāju, ka jums viss būs kārtībā.” Tomēr viņš piebilda, ka iepriekšējā Lielbritānijas premjera retorika bijusi “pārāk skarba” un šajā jautājumā “jābūt nedaudz uzmanīgiem”.
Tramps arī raksturoja diskusiju un Eiropā izskanējušos brīdinājumus par Krieviju kā “pārāk nejaukus”, vienlaikus norādot, ka pašreizējais Lielbritānijas premjerministrs Endijs Bērnems, viņaprāt, “būs labs”. Bērnems Lielbritānijas premjerministra amatā stājās 20. jūlijā, nomainot Stārmeru. Jaunais valdības vadītājs līdz šim turpinājis sava priekšgājēja kursu, uzsverot Lielbritānijas atbalstu Ukrainai.
Vienlaikus Tramps otrdien vērsās arī pie Krievijas diktatora Vladimira Putina, atkārtoti aicinot izbeigt karu Ukrainā. Savā uzrunā ANO Ģenerālajā asamblejā ASV prezidents pauda pārliecību, ka Vašingtonai izdosies panākt konflikta atrisinājumu.
Tikšanās laikā ar Zelenski tika apspriesti arī uzbrukumi enerģētikas infrastruktūrai. Ukraina pēdējā laikā pastiprinājusi triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, savukārt Krievija turpina uzbrukumus Ukrainas enerģētikas un citiem infrastruktūras objektiem. Zelenskis iepriekš norādījis, ka Ukraina būtu gatava pārtraukt šādus triecienus, ja Krievija pārtrauktu uzbrukumus Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai.
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Tramps savukārt norādījis, ka Ukrainas uzbrukumi Krievijas naftas pārstrādes infrastruktūrai ietekmē arī degvielas cenas pasaulē. Tomēr viņš tikšanās laikā slavēja Ukrainas spēju pretoties Krievijas iebrukumam, ukraiņus raksturojot kā spējīgus karotājus un uzsverot, ka abu valstu starpā joprojām ir daudz apspriežamu jautājumu.
Trampa un Zelenska tikšanās notika laikā, kad ANO galvenajā mītnē Ņujorkā sākusies 81. Ģenerālās asamblejas vispārējā diskusija, kas norisinās no 22. līdz 28. septembrim.