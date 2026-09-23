ASV apsver dīzeļdegvielas eksporta apturēšanu; sekas varētu izjust arī Eiropa
ASV apsver dīzeļdegvielas eksporta apturēšanu apstākļos, kad krasi kāpj degvielas cenas, otrdien paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps.
"Mēs saražojam daudz dīzeļdegvielas," Tramps sacīja reportieriem Ņujorkā ANO Ģenerālās asamblejas laikā, atzīstot, ka eksporta apturēšana "varētu nedaudz ietekmēt" degvielas cenas ASV.
Tramps sacīja, ka jau kādu laiku atbalstījis šāda lēmuma pieņemšanu. ASV administrācija pēta, vai šāds solis būtu lietderīgs, sacīja finanšu ministrs Skots Besents, piebilstot, ka ir iespējama pilnīga vai daļēja eksporta apturēšana.
Šāda rīcība arī var radīt sekas Eiropai. Pēdējos gados ASV ir svarīgākā dīzeļdegvielas piegādātāja Eiropai pēc Tuvajiem Austrumiem. Pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Krievija bija viena no galvenajām dīzeļdegvielas piegādātājām Eiropas Savienības valstīm.
Irānas kara dēļ degvielas cenas ASV ir krasi palielinājušās, pakļaujot Trampu augošam spiedienam pirms ASV Kongresa vidustermiņa vēlēšanām novembrī.
ASV iedzīvotāji tagad maksā vidēji gandrīz 50% vairāk par benzīnu nekā pirms Irānas kara sākuma februārī, savukārt dīzeļdegvielas cenas ASV ir pieaugušas līdz rekordaugstam līmenim.
Šādos apstākļos vairāki republikāņi ir aicinājuši apturēt dīzeļdegvielas eksportu un neparasti atklāti vainojuši karu pret Irānu šajā cenu pieaugumā.