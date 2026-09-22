Zelenskis Usmanova un Fridmana svītrošanu no sankciju saraksta nosauc par pašnāvniecisku soli
Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu lēmums svītrot no sankciju saraksta Krievijas oligarhus Ališeru Usmanovu un Mihailu Frīdmanu ir "pašnāvniecisks un kontrproduktīvs", paudis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Laikā, kad Krievija veic nežēlīgus triecienus mūsu cilvēkiem un pat tagad, Ģenerālās asamblejas laikā, daudzos reģionos turpinās gaisa trauksmes dronu un ballistisko raķešu dēļ, signāli par sankciju atcelšanu atsevišķiem Krievijas oligarhiem izskatās pašnāvnieciski un kontrproduktīvi," Ņujorkā pēc sarunām ar Eiropas Komisijas prezidenti Urzulu fon der Leienu vietnē "X" norādīja Zelenskis.
"Kari beidzas ar apņēmību un spēku, nevis ar iecietību pret agresoram pietuvinātiem cilvēkiem. Esmu pateicīgs Urzulai par viņas gatavību strādāt, lai ES sankciju sarakstos iekļautu papildu Krievijas pilsoņu vārdus. Tieši šādi soļi mūs tuvina taisnīgam mieram un garantētai drošībai," uzsvēra Ukrainas prezidents.
Jau ziņots, ka ES dalībvalstu pārstāvji otrdien vienojās par sankciju pagarināšanu pret tūkstošiem Krievijas fizisko un juridisko personu uz trim gadiem, taču no sankciju saraksta svītroja Usmanovu un Frīdmanu. ES piekrita izslēgt Usmanovu no sankciju saraksta pēc saspringtām sarunām, kurās Francija viņa izslēgšanu no saraksta saistīja ar ieslodzīto apmaiņu ar Azerbaidžānu. Tika izslēgts arī otrs krievu oligarhs Frīdmans, kad Slovākija izmantoja veto tiesības pret viņa palikšanu sarakstā, vairāki diplomāti pastāstīja izdevumam "Euronews".