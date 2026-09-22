Francija piekritusi sākt sarunas par Latvijas pievienošanos kodolatturēšanas iniciatīvai
Francijas prezidents Emanuels Makrons piekritis sākt sarunas par Latvijas pievienošanos Francijas kodolatturēšanas iniciatīvai "Forward Nuclear Deterrence Initiative".
Šāds lēmums pieņemts pēc tam, kad Latvija piekrita atturēties balsojumā par Eiropas Savienības 27 dalībvalstu vienošanos svītrot divus miljardierus un Putinam pietuvinātus oligarhus - Ališeru Usmanovu un Mihailu Fridmanu no ES sankciju saraksta, un uz trim gadiem pagarināt sankcijas pret pārējiem 3000 Krievijas fizisko un juridisko personu. Sākotnēji Latvija pret šo vienošanos iebilda.
"Esmu aktīvi sazinājies ar Francijas prezidentu par ciešāku Latvijas un Francijas sadarbību drošības un aizsardzības jomā. Prezidents Makrons ir piekritis sākt sarunas ar Latviju par mūsu valsts pievienošanos Francijas kodolatturēšanas iniciatīvai," paziņojumā norādīja Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs.
Tāpat Makrons, pēc Kulberga paustā, paudis apņemšanos stiprināt Francijas militāro klātbūtni Latvijā, īpaši gaisa aizsardzības jomā. Šāda apņemšanās stiprinās ne tikai Latvijas, bet arī visa NATO austrumu flanga drošību.
Jāpiebilst, ka Eiropas kodolatturēšanas sistēma piedzīvo būtiskākās pārmaiņas kopš Aukstā kara beigām – Krievijas iebrukums Ukrainā, Maskavas konstantie kodoldraudi un šaubas par ASV drošības garantiju ilgtermiņa uzticamību kodolatturēšanu atkal izvirzījušas Eiropas aizsardzības politikas centrā. NATO joprojām balstās galvenokārt uz ASV kodolspējām, kamēr Francija un Lielbritānija uztur neatkarīgus kodolarsenālus, kas papildina, nevis aizstāj ASV kodoldrošības garantijas. Vienlaikus sabiedrotie modernizē infrastruktūru, ievieš B61-12 kodolbumbas un ar kodolieročiem aprīkojamus iznīcinātājus F-35A, kā arī rīko mācības.
Francijas prezidenta Emanuela Makrona 2026. gadā ierosinātā "Forward Nuclear Deterrence" iniciatīva paredz ciešākas stratēģiskās konsultācijas un sabiedroto valstu dalību Francijas kodolmācībās. Tāpat plāns paredz iespēju Francijas kodolieroču nestspējīgas lidmašīnas izvietot sabiedroto teritorijā. Tomēr lēmumi par kodolieroču izmantošanu paliktu tikai Francijas ziņā, un Parīze neparedz ne kodolieroču kopīgu kontroli, ne formālu savu kodoldrošības garantiju attiecināšanu uz citām valstīm.
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Konteksts
Jau ziņots, ka Briselē otrdien, 22. septembrī, ES dalībvalstis vienojās uz trim gadiem pagarināt sankcijas pret vairāk nekā 2600 Krievijas fiziskajām un juridiskajām personām, taču vienlaikus no saraksta svītroja oligarhus Ališeru Usmanovu un Mihailu Fridmanu, kuriem Latvija šodien noteica nacionāla līmeņa sankcijas.
Tas nozīmē, ka minētajiem oligarhiem tiks atcelta aktīvu iesaldēšana un ceļošanas aizliegums ES līmenī, taču Latvijā viņiem joprojām būs liegts ieceļot, uzturēties un šķērsot valsti tranzītā. Tāpat Latvijas jurisdikcijā esošie viņu līdzekļi un saimnieciskie resursi būs jāiesaldē. ES par sankciju pagarināšanu vienojās pēc divas nedēļas ilgām un sarežģītām sarunām.
Slovākijas veto un Latvijas atturēšanās
ES piekrita svītrot Usmanovu pēc saspringtām sarunām, kurās Francija šo soli saistīja ar centieniem panākt ieslodzīto apmaiņu ar Azerbaidžānu un vairāku Francijas pilsoņu atbrīvošanu. Francija septembra sākumā pievienojās Slovākijai, pieprasot Usmanova izslēgšanu no sankciju saraksta. Savukārt Fridmans no saraksta svītrots pēc tam, kad Slovākija izmantoja veto tiesības pret viņa palikšanu tajā, vairāki diplomāti pastāstīja Euronews. Reuters iepriekš vēstīja, ka Fridmanam noteikto sankciju atcelšanu pieprasījusi arī Luksemburga.
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Latvija pirmdienas vakarā ar saviem iebildumiem apturēja ES lēmuma pieņemšanu. Otrdienas pēcpusdienā tā savu nostāju mainīja un izvēlējās tā dēvēto konstruktīvo atturēšanos, tādējādi neliedzot pārējām dalībvalstīm panākt nepieciešamo vienprātību. Vienlaikus Latvijas valdība Fridmanam un Usmanovam noteica nacionālās sankcijas. Valdības rīkojumā norādīts, ka abi atbilst kritērijiem ierobežojumu piemērošanai personām, kuras saistītas ar Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu.
Latvijas noteiktās sankcijas paredz aizliegumu abiem oligarhiem ieceļot un uzturēties valstī, kā arī šķērsot tās teritoriju tranzītā. Visām personām un uzņēmumiem atbilstoši to kompetencei nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma jāiesaldē visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas tieši vai netieši atrodas Fridmana vai Usmanova īpašumā vai kontrolē.
Viņiem, kā arī personām, kuras rīkojas viņu vārdā, vadībā vai labā, nedrīkstēs darīt pieejamus līdzekļus un saimnieciskos resursus vai sniegt sankcijām pakļautus finanšu pakalpojumus. Fridmanam un Usmanovam sešu nedēļu laikā būs jāinformē Finanšu izlūkošanas dienests par viņu kontrolē esošajiem līdzekļiem un resursiem Latvijas jurisdikcijā.