Tramps paziņo, ka ASV Grenlandē atvērs divas lielas militārās bāzes
Otrdien, 22. septembrī, Ņujorkā notiekošās ANO Ģenerālās asamblejas 81. sesijas laikā, ASV, Dānija un Grenlande parakstījusi plašu Arktikas drošības vienošanos.
Vienošanās paredz, ka ASV nākotnē varēs ierosināt arī papildu aizsardzības zonu izveidi Grenlandē un stiprināt savas militārās operācijas vai infrastruktūru. Amerikāņu militārajām lidmašīnām būs atļauts lidot pāri jebkurai Grenlandes teritorijas daļai un tajā nosēsties, bet ASV kuģiem būs piešķirtas pārvietošanās tiesības Grenlandes teritoriālajos ūdeņos. Dānija un Grenlande paātrinātā kārtībā izskatīs arī pieprasījumus izveidot bezpilota militārās iekārtas ārpus noteiktajām aizsardzības zonām.
Parakstot vienošanos, Tramps slavēja attiecības ar Dānijas premjerministri Meti Frederiksenu un Grenlandes premjerministru Jensu Frederiku Nīlsenu. "Tas ir bijis pārsteidzošs ceļojums kopā ar lieliskiem cilvēkiem," viņš sacīja, piebilstot: "Mums būs lieliskas un drošas attiecības."
Tramps norādīja, ka līgums tapis ilgi – "daudzus gadu desmitus, iespējams, pat gadsimtus" – un tas būšot "milzīgs ieguvums Eiropai, ASV un visiem pārējiem".
Vienlaikus līgumā atkārtoti apliecināta Dānijas Karalistes suverenitāte un teritoriālā integritāte, kā arī atzītas Grenlandes iedzīvotāju tiesības uz pašnoteikšanos. Vienošanās noslēgta bez beigu datuma, un to varēs grozīt tikai ar visu pušu piekrišanu. Ja Grenlande nākotnē kļūs neatkarīga, tai būs jāpiekrīt palikt NATO un jāpārņem visas līgumā Dānijai paredzētās tiesības un pienākumi.
Līgums arī nosaka, ka neviena valsts, kura nav NATO dalībniece, nedrīkstēs Grenlandē izveidot savas pilotējamas vai bezpilota militārās iekārtas vai uzturēt pastāvīgu militāro klātbūtni, ja vien līguma puses nevienosies citādi. Ierobežojumi paredzēti arī atsevišķiem ārvalstu ieguldījumiem jutīgās nozarēs, lai valstis un investori ārpus NATO, tās partneru loka un ES neiegūtu kontroli, būtisku ietekmi vai piekļuvi nepubliskai informācijai, kas varētu apdraudēt nacionālo drošību.
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NATO ģenerālsekretārs Marks Rute vienošanos novērtēja atzinīgi: "Prieks redzēt, ka Amerikas Savienotās Valstis, Dānija un Grenlande šodien parakstījušas šo vienošanos."
Viņš uzsvēra, ka lielāka drošība Arktikā un Ziemeļatlantijā ir būtiska gan Eiropai, gan Ziemeļamerikai, piebilstot: "Šī vienošanās līdz ar NATO pieaugošo lomu šī vitāli svarīgā reģiona aizsardzībā stiprina mūsu kolektīvo drošību un veicina drošāku un stabilāku nākotni mums visiem." Līgums stāsies spēkā, kad Dānija kopā ar Grenlandi būs pabeigusi nepieciešamās parlamentārās procedūras un par to diplomātiskā notā informēs ASV.