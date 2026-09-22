ES pagarina sankcijas pret Krieviju, tomēr Usmanovu un Fridmanu no saraksta dzēš
Briselē otrdien, 22. septembrī, ES dalībvalstis vienojās uz trim gadiem pagarināt sankcijas pret vairāk nekā 2600 Krievijas fiziskajām un juridiskajām personām, taču vienlaikus no saraksta svītroja oligarhus Ališeru Usmanovu un Mihailu Fridmanu, kuriem Latvija šodien noteica nacionāla līmeņa sankcijas.
Tas nozīmē, ka oligarhiem tiks atcelta aktīvu iesaldēšana un ceļošanas aizliegums ES līmenī, taču Latvijā viņiem joprojām būs liegts ieceļot, uzturēties un šķērsot valsti tranzītā. Tāpat Latvijas jurisdikcijā esošie viņu līdzekļi un saimnieciskie resursi būs jāiesaldē.
Sankcijas pirmo reizi tiek pagarinātas uz 36 mēnešiem
ES par sankciju pagarināšanu vienojās pēc divas nedēļas ilgām un sarežģītām sarunām. Iepriekš individuālās sankcijas tika atjaunotas ik pēc sešiem mēnešiem, dodot dalībvalstīm regulāras iespējas bloķēt lēmumu vai pieprasīt atsevišķu personu svītrošanu no saraksta. Tagad ierobežojumi pirmo reizi pagarināti uz 36 mēnešiem. "Šodienas lēmums pagarināt sankcijas uz 36 mēnešiem uzlabo ES sankciju sistēmas ilgtspēju un paredzamību," norādīja sarunas vadījušās Īrijas prezidentūras ES Padomē pārstāvis. Vienlaikus viņš atzina, ka vienošanās panākšana bijusi sarežģīta.
Lēmums pagarināt sankcijas uz 36 mēnešiem ļauj ievērojami ilgāk saglabāt ierobežojumus pret tūkstošiem personu un organizāciju, kas atbalsta Krievijas sākto karu Ukrainā.
Slovākijas veto un Latvijas atturēšanās
ES piekrita svītrot Usmanovu pēc saspringtām sarunām, kurās Francija šo soli saistīja ar centieniem panākt ieslodzīto apmaiņu ar Azerbaidžānu un vairāku Francijas pilsoņu atbrīvošanu. Francija septembra sākumā pievienojās Slovākijai, pieprasot Usmanova izslēgšanu no sankciju saraksta. Savukārt Fridmans no saraksta svītrots pēc tam, kad Slovākija izmantoja veto tiesības pret viņa palikšanu tajā, vairāki diplomāti pastāstīja Euronews. Reuters iepriekš vēstīja, ka Fridmanam noteikto sankciju atcelšanu pieprasījusi arī Luksemburga.
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Latvija pirmdienas vakarā ar saviem iebildumiem apturēja ES lēmuma pieņemšanu. Otrdienas pēcpusdienā tā savu nostāju mainīja un izvēlējās tā dēvēto konstruktīvo atturēšanos, tādējādi neliedzot pārējām dalībvalstīm panākt nepieciešamo vienprātību. Vienlaikus Latvijas valdība Fridmanam un Usmanovam noteica nacionālās sankcijas. Valdības rīkojumā norādīts, ka abi atbilst kritērijiem ierobežojumu piemērošanai personām, kuras saistītas ar Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu.
Latvijas noteiktās sankcijas paredz aizliegumu abiem oligarhiem ieceļot un uzturēties valstī, kā arī šķērsot tās teritoriju tranzītā. Visām personām un uzņēmumiem atbilstoši to kompetencei nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma jāiesaldē visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas tieši vai netieši atrodas Fridmana vai Usmanova īpašumā vai kontrolē.
Viņiem, kā arī personām, kuras rīkojas viņu vārdā, vadībā vai labā, nedrīkstēs darīt pieejamus līdzekļus un saimnieciskos resursus vai sniegt sankcijām pakļautus finanšu pakalpojumus. Fridmanam un Usmanovam sešu nedēļu laikā būs jāinformē Finanšu izlūkošanas dienests par viņu kontrolē esošajiem līdzekļiem un resursiem Latvijas jurisdikcijā.
Fridmanam saikne ar uzņēmumiem, kas kontrolē vienu no Krievijas lielākajām bankām
Latvijas valdības dokumentos Fridmans raksturots kā Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam tuvs vadošais uzņēmējs un viens no galvenajiem "Alfa Group" akcionāriem. Viņam ir saikne arī ar "Rosvodokanal" un "ABH Holdings", kas kontrolēja vienu no lielākajām Krievijas bankām "Alfa Bank" un joprojām kontrolē citus "Alfa Group" uzņēmumus.
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Savukārt Usmanovs ir Putinam pietuvināts ietekmīgs uzņēmējs un viens no galvenajiem "USM Holdings" akcionāriem. Viņa kontrolētie uzņēmumi darbojas Krievijas ekonomikai nozīmīgās nozarēs un nodrošina ienākumus valsts budžetā. Usmanovs ir arī laikraksta Kommersant īpašnieks, un Latvijas valdības rīkojumā norādīts, ka izdevums ieņēmis prokremlisku nostāju un publicējis pret Ukrainu vērstu propagandistisku saturu.
Zelenskis brīdināja par politisku izslēgšanu
Divu ievērojamo Krievijas oligarhu izslēgšana no ES sankciju saraksta izraisīja sašutumu Kijivā. Tuvojoties sarunu noslēgumam, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis publiski aicināja ES saglabāt Usmanovu un Fridmanu sarakstā, kā arī pateicās Latvijai par sākotnēji izteiktajiem iebildumiem.
"Pasaulei nav vajadzīga politiska izslēgšana no saraksta, bet gan individuālo sankciju savlaicīga un beznosacījumu pagarināšana, līdz Maskava iesaistīsies nopietnās miera sarunās un veiks konkrētus pasākumus, lai izbeigtu karu pret Ukrainu," paziņoja Zelenskis.