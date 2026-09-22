Lietuvas premjers: mēs esam gatavi "dot prettriecienu", taču Krievijas draudu dēļ ir izstrādāti arī evakuācijas plāni
Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs medijam BBC norādījis, ka Lietuvas iedzīvotāji Krievijas darbību dēļ jūtas pastāvīgi apdraudēti, un valsts gatavojas dažādiem iespējama Krievijas uzbrukuma scenārijiem.
Viņš žurnālistiem uzsvēra, ka Krievijas uzbrukuma gadījumā Lietuva "dotu prettriecienu un iesaistītos cīņā". Vienlaikus premjers atzina, ka valstij ir izstrādāti plāni "dažādiem scenārijiem". Kā piemēru viņš minēja nepieciešamību raiti evakuēt vecāka gadagājuma cilvēkus no pilsētām, izvairoties no satiksmes sastrēgumiem.
Šobrīd Lietuvā, kas ir NATO dalībvalsts, un kurai ir sauszemes robeža ar Krievijas Kaļiņingradas apgabalu, izvietoti vairāki tūkstoši NATO karavīru, tostarp ASV un Vācijas spēki. Lai gan ASV pašlaik pārskata savu spēku izvietojumu Eiropā, Lietuvas prezidents Gitans Nausēda otrdien paziņoja, ka uz valsti jau dodas jauna ASV karavīru rotācija.
"Mēs apsveram dažādus scenārijus, taču ne visi no tiem tiek plaši apspriesti publiski," komentējot situāciju pauda Sinkevičs. "Mēs saskaramies ar konkrētiem draudiem, kas gan nav jūtami katru dienu, tomēr mēs tos izjūtam, un tā ir mūsu ikdienas realitāte." Premjers arī norādīja, ka Lielbritānijai nepieciešama "domāšanas maiņa" attiecībā uz aizsardzību, vienlaikus atzīstot, ka Lietuva atrodas tuvāk gan robežai ar Krieviju, gan pašiem draudiem.
Šo apdraudējumu nopietnību apliecina arī pēdējā laika incidenti. Aizvadītajā nedēļā NATO iznīcinātāju piloti notrieca dronu, kas bija ielidojis Lietuvas gaisa telpā, turklāt tas bija tikai viens no vairākiem pēdējā gada laikā Lietuvā notikušajiem incidentiem, kuros valsts vaino Krievijas sabiedroto Baltkrieviju. Vēl viens incidents notika pirmdienas vakarā, kad tika traucēta lidojumu satiksme Lietuvas galvenajā lidostā Viļņā. Lidostu operators notikušo nosauca par "Baltkrievijas īstenotu hibrīduzbrukumu", kurā izmantoti baloniem līdzīgi objekti.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kamēr aizvadītajā nedēļā Lietuvā ielidojušā drona izcelsme vēl nav oficiāli apstiprināta, valsts aizsardzības ministrs Roberts Kauns raidījumam "Newshour" apstiprināja, ka drons ieradies no Baltkrievijas puses. Tikmēr Lielbritānijas aizsardzības ministrs Vess Strītings paziņoja: "Pateicoties Lietuvas un Itālijas spēku ātrajai un profesionālajai rīcībai, NATO vēlreiz apliecināja gatavību aizsargāt mūsu gaisa telpu. Mēs esam vienoti un visu diennakti gatavi aizstāvēt katru NATO teritorijas centimetru."
NATO paziņojusi, ka aizvadītā gada decembrī Lietuvā bija izvietoti vairāk nekā 5000 alianses karavīru, taču pašlaik tā nevarot sniegt precīzu valstī dislocēto militārpersonu skaitu. Reaģējot uz mainīgo drošības situāciju Eiropā, Vācija apņēmusies Lietuvā pastāvīgi izvietot kaujas gatavībā esošu brigādi ar 5000 karavīru, kas pilnas operacionālās spējas sasniegs līdz 2027. gada beigām.