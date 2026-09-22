“Tas būtu ideāls variants”: Rubio atklāj, ko Tramps pārrunās ar Zelenski Ņujorkā
Foto: AFP/Scanpix
Zelenskis tiksies ar Trampu 22. septembrī ASV.
Pasaulē

“Tas būtu ideāls variants”: Rubio atklāj, ko Tramps pārrunās ar Zelenski Ņujorkā

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

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ASV prezidents Donalds Tramps otrdien Ņujorkā sarunās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski apspriedīs jautājumu par uzbrukumu pārtraukšanu enerģētikas infrastruktūras objektiem, intervijā telekanālam "Fox News" sacīja ASV valsts sekretārs Marko Rubio.

“Tas būtu ideāls variants”: Rubio atklāj, ko Tramp...

"Mēs uzskatām, ka tā būtu lieliska ideja - triecienu pārtraukšana enerģētikas infrastruktūrai, kas nozīmē, ka nebūtu uzbrukumu nedz Ukrainas infrastruktūras objektiem, nedz arī Krievijas objektiem, kas saistīti ar energoapgādi. Tas ir ideāls variants," klāstīja Rubio.

Vēl viens iemesls bažām ir gadījumi, kad Ukraina, "iespējams, netīšām", veikusi triecienus ar ASV saistītiem kuģiem un uzbrukumus, kas apdraud ASV naftas piegādes, norādīja valsts sekretārs.

"Šis jautājums ir jānoregulē. Tas nedrīkst notikt," pauda Rubio.

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