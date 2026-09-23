Čehijas žurnālisti atmaskojuši Krievijas propagandistus, kuri uzdevās par dokumentālistiem
Krievijas propagandisti ieradušies Prāgā, uzdodoties par dokumentālo filmu veidotājiem, un mēģinājuši iegūt materiālus Kremļa naratīvu popularizēšanai, taču tikuši atmaskoti.
Krievijas propagandas struktūra "Rybar" izmantojusi filmēšanas grupas darbam Eiropas valstīs, uzdodoties par neatkarīgiem dokumentālistiem. Čehijas izdevuma "Seznam Zprávy" žurnālisti atklājuši propagandistu darbību Prāgā, vēsta Ukrainas Dezinformācijas apkarošanas centrs (CPD).
Krievijas propagandisti, no kuriem dažiem ir uzturēšanās atļaujas ES, tostarp Vācijā, ieradušies Čehijā, uzdodoties par dokumentālo filmu veidotājiem.
Viņi bija vienojušies par intervijām ar vietējiem ekspertiem, žurnālistiem un politiķiem. Iegūtos materiālus bija paredzēts izmantot, lai radītu "objektivitātes" ilūziju un popularizētu Kremļa naratīvus par Eiropas "norietu".
Kad "Seznam Zprávy" žurnālisti tikšanās laikā atklāja filmēšanas grupas patiesos nodomus, propagandisti mēģināja aizbēgt.
Čehijas policija aizturējusi un nopratinājusi Krievijas pilsoņus Vitāliju Čaščuhinu un Igoru Dolmatovu, kurus "Seznam Zprávy" žurnālisti iepriekš bija uzaicinājuši uz tikšanos Prāgā un ar slēptās kameras palīdzību atklājuši viņu darbu Krievijas propagandas projekta "Rybar" labā.
Pēc nopratināšanas abiem vīriešiem kā nevēlamām personām uzdots trīs dienu laikā pamest Čehiju. Par to paziņojis pats izdevums "Seznam Zprávy".
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Seznam Zprávy nastražily léčku na propagandisty ruského centra Rybar, které šíří putinovské lži mezi 1,5 milionu odběratelů. Demaskovaným dokumentaristům vyslaným do Česka hrozí za porušení sankcí - teoreticky - až 8 let vězení.https://t.co/iKBVJPZ8e3 pic.twitter.com/hQ5y6Xmkut— Seznam Zprávy (@SeznamZpravy) September 21, 2026
Saskaņā ar izdevuma informāciju Čaščuhinu aizturējusi ārvalstnieku lietu policija. Čehijas policija apstiprinājusi, ka ar viņu veiktas procesuālās darbības, taču atteikusies atklāt to rezultātus.
Par vienu no Maskavas informatīvās operācijas organizatoriem kļuva Boriss Dvorkins, kurš saistīts ar fondu, ko vada Krievijas Ārējās izlūkošanas dienesta vadītājs Sergejs Nariškins.
Līdzīgas filmēšanas tika veiktas vai plānotas ne tikai Čehijā, bet arī Slovākijā, Serbijā, Austrijā, Ungārijā, Beļģijā, Francijā un citās valstīs.
Lielbritānija un ES ieviesušas sankcijas pret mediju projektu "Rybar", tā vadītāju Mihailu Zvinčuku un deviņām ar šo projektu saistītām personām par iejaukšanos dažādu valstu vēlēšanās un pret Ukrainu vērstu naratīvu izplatīšanu.
CPD norādīja, ka, neraugoties uz noteiktajām sankcijām, Krievijas ietekmes aģentiem izdodas atrast apiešanas iespējas un turpināt darbību ES.
Situācija prasa pastiprinātu Eiropas valstu valdību un tiesībsargājošo iestāžu, kā arī sabiedrības uzmanību, jo dezinformācijas izplatīšana un Kremļa hibrīdā ietekme rada tiešus draudus ES valstu nacionālajai drošībai.