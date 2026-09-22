Kijivā novērsta Krievijas opozicionāra slepkavība: SBU aizturējis krievu drošībnieku savervētu slepkavu
Ukrainas Drošības dienests (SBU) novērsis Krievijas opozicionāra slepkavību. Pēc pilna mēroga kara sākuma viņš karoja Ukrainas pusē un vada vienu no visas Ukrainas mēroga sabiedriskajām organizācijām.
SBU Kijivā aizturējis Krievijas Federālā drošības dienesta (FDD) savervētu sievieti, kura plānojusi Krievijas opozicionāru nošaut pie kādas galvaspilsētas sporta zāles.
Pretizlūkošanas darbinieki Kijivā aizturējuši sievieti, kuru FDD bija savervējis aktīvista nogalināšanai.
Saskaņā ar SBU informāciju Krievijas aģentei bija jānošauj vīrietis ar kaujas pistoli pie kādas Kijivas sporta zāles, kur viņš strādā par kikboksa treneri.
Kopš 2022. gada opozicionārs karoja Ukrainas pusē – sākumā piedalījās kaujās Kijivas apgabalā, bet vēlāk devās uz Austrumu fronti.
SBU aģenti sievieti aizturēja pie sporta kompleksa, kad viņa veica izlūkošanu un izvēlējās vietu, no kuras veikt uzbrukumu.
Aizturētā izrādījās bezdarbniece no Krievijas okupētās Melitopoles. Krievijas specdienesti viņu savervēja, apsolot izbeigt pret viņu sākto lietu par narkotiku nelikumīgu glabāšanu.
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Sieviete apmācīta vietējā FDD "filiālē", kur viņai mācīja konspirāciju, orientēšanos apvidū un šaušanu.
Uz Kijivu viņa ieradās tranzītā no Baltkrievijas caur Žitomiru.
Galvaspilsētā aģente regulāri mainīja viesnīcas un uz numuru durvīm atstāja īpašas atzīmes, lai pārbaudītu, vai telpās nav iekļuvušas nepiederošas personas.
Drīz pēc tam kurators viņai nodeva slēptuves koordinātas Kijivas mežaparkā, kur sieviete paņēma pistoli ar patronām.
SBU ieroci atrada kratīšanas laikā viņas viesnīcas numurā. Tāpat konfiscēts viedtālrunis saziņai ar FDD kuratoru, kura identitāte jau ir noskaidrota.
Sievietei izvirzītas aizdomas par valsts nodevību karastāvokļa laikā. Viņa atrodas apcietinājumā bez iespējas piemērot drošības naudu, un par nodarījumu draud mūža ieslodzījums ar mantas konfiskāciju.