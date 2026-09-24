Viltus ziņas pirms vēlēšanām. Kā Zviedriju mēģināja ievilkt dezinformācijas tīklā
Īsi pirms 13. septembrī notikušajām Zviedrijas parlamenta, reģionu un pašvaldību vēlēšanām sociālajos tīklos parādījās vairāki viltus video, kas izskatījās pēc pazīstamu Eiropas mediju ziņu sižetiem.
Pētījumi liecina, ka šie video bija daļa no jau iepriekš citās valstīs konstatētās ietekmes operācijas, kuras pēdas ved uz Krievijas dezinformācijas sistēmu “Matryoshka”.
Seši video nepilnas stundas laikā
Pamanāmākais uzbrukums sākās 18. augustā, nepilnu mēnesi pirms vēlēšanām. Īsā laikā platformā “X” tika publicēti vismaz seši safabricēti video. Tajos bija izmantota Zviedrijas laikraksta “Dagens Nyhete”r, Polijas sabiedriskās raidorganizācijas “TVP World”, ziņu aģentūras AFP, Vācijas izdevuma “Der Spiegel”, kā arī “Euronews” un “Deutsche Welle” vizuālā identitāte. Skatītājam bija jārada iespaids, ka vairākās Eiropas valstīs darbojošies un savstarpēji nesaistīti mediji nonākuši pie līdzīgiem secinājumiem par situāciju Zviedrijā.
Video vērsās pret valdošās koalīcijas partijām, Ukrainu, ukraiņu bēgļiem un Vāciju, kā arī centās vairot bailes par vēlēšanu godīgumu. Daļā materiālu tika apgalvots, ka gaidāma vēlēšanu rezultātu viltošana, citos premjerministram Ulfam Kristersonam piedēvēja korupciju. 20. augustā parādījās vēl viens viltots “Euronews” sižets. Tajā jau tika apgalvots, ka Krievijas iejaukšanās vēlēšanās esot Zviedrijas, Vācijas un Francijas valdošo politiķu izdomāts mīts.
Tas bija īpaši raksturīgs paņēmiens: operācijas īstenotāji ne tikai izplatīja nepatiesu informāciju, bet vienlaikus mēģināja diskreditēt brīdinājumus par šādas dezinformācijas esamību. Ja cilvēks notic, ka runas par ārvalstu ietekmi ir tikai politisks triks, viņš ar lielāku neuzticību uztvers arī turpmākos faktu pārbaudītāju un valsts iestāžu skaidrojumus.
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Operāciju pamanīja Krievijas opozīcijas pētnieku grupa “Antibot4Navalny”, bet detalizētāk to analizēja “Alliance4Europe” un Vācijas pētniecības organizācija “CeMAS”.
Kā darbojās “Matryoshka”
“Matryoshka” nav viens sociālo tīklu profils vai viena viltus ziņu vietne. Tā ir atkārtojama satura ražošanas un izplatīšanas sistēma, kas kopš 2024. gada konstatēta Francijas, ASV un Vācijas vēlēšanu laikā, bet 2026. gadā tika pavērsta arī pret Zviedriju.
Shēma parasti sastāv no vairākiem elementiem. Vispirms kāds sākotnējais konts publicē īsu apgalvojumu un tam pievienotu video, kas vizuāli atdarina īstu ziņu sižetu. Tajā izmanto medija logotipu, arhīva attēlus, uzrakstus un draudīgu mūziku. Pēc tam ierakstu izplata otra kontu grupa, kas veic pārpublicēšanu, atzīmē ar “patīk” un rada skatījumus. Daudzi no šiem kontiem publicē vai popularizē tikai vienu materiālu un pēc tam kļūst neaktīvi.
Vienlaikus ierakstos tiek atzīmēti žurnālisti, redakcijas un faktu pārbaudītāji. Tas palielina iespēju, ka kāds uzticams informācijas avots reaģēs. Pat ja medijs viltus apgalvojumu atspēko, tas var pirmo reizi parādīt šo apgalvojumu daudz plašākai auditorijai. Tādēļ pētnieki uzskata, ka viena no “Matryoshka” funkcijām ir ne tikai pārliecināt vēlētājus, bet arī pārslogot redakcijas un faktu pārbaudītājus ar daudziem izdomātiem stāstiem, kuru pārbaude prasa laiku.
Zviedrijas Psiholoģiskās aizsardzības aģentūra MPF pauda līdzīgu vērtējumu. Aģentūras skatījumā uzbrukuma galvenais mērķis, iespējams, nebija panākt, lai Zviedrijas vēlētāji noticētu konkrētam stāstam par vēlēšanu pārkāpumiem. Daudz svarīgāk bija pārpludināt informatīvo telpu ar nepatiesiem apgalvojumiem un likt medijiem tērēt resursus to atspēkošanai.
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Lieli skatījumu skaitļi, maza reālā auditorija
Atsevišķiem ar Zviedrijas vēlēšanām saistītajiem ierakstiem platformā “X” bija uzrādīti 133 000 līdz 211 000 skatījumu un 263 līdz 397 pārpublicējumi. Pirmajā brīdī tas var radīt iespaidu par plašu rezonansi. Taču “Alliance4Europe” analīze liecina, ka ievērojamu daļu aktivitātes, visticamāk, veidoja neautentiska kontu iesaiste. Organisku lietotāju reakciju bija salīdzinoši maz.
Platformas “X” reakcija nebija tūlītēja. Pētnieki par saturu ziņoja 22. augustā, izmantojot arī ES Digitālo pakalpojumu aktā paredzēto mehānismu. Sākotnēji “X” atbildēja, ka materiāli neesot dzēšami kā krāpniecība Zviedrijā. Vēlāk lēmums tika mainīts, un līdz 24. augustam saturs tika izņemts. Kopš pirmās publikācijas bija pagājušas sešas dienas, un operācija jau bija sasniegusi lielāko redzamību.
Pētnieki norādīja, ka tehniski šādus tīklus iespējams atklāt agrāk. “Matryoshka” kontiem ir vairākas atkārtotas pazīmes: līdzīgs noformējums, viens publicēts video, vienlaicīga aktivizēšanās un koordinēta pārpublicēšana.
Vairāk nekā 8500 kontu no Āfrikas
Dažas dienas pirms vēlēšanām tika publiskots vēl viens pētījums par koordinētu neautentisku uzvedību platformā “X”. “Alliance4Europe”, “Trollrensics” un Zviedrijas sabiedriskā televīzija SVT identificēja 8505 kontus, kuru atrašanās vieta bija norādīta Beninā un kuru darbība atbilda jau iepriekš Nīderlandes un Ungārijas vēlēšanu laikā novērotas sistēmas pazīmēm. Pētnieki uzsvēra, ka tas nav pilnīgs tīkla apjoms un kontu varētu būt vēl vairāk.
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Konti tika noformēti tā, lai izskatītos pēc īstiem zviedru lietotājiem: tiem bija zviedriski vārdi, profilu apraksti zviedru valodā un zagtas cilvēku fotogrāfijas. Daudziem profila attēlā bija redzamas vecāka gadagājuma sievietes slimnīcā. Tāds pats noformējuma paraugs iepriekš bija pamanīts Nīderlandē. Viens no šķietami zviedriskajiem kontiem izmantoja vārdu Ingrid Karlsson, lai gan platformas atrašanās vietas dati norādīja uz Beninu.
Tīkls masveidā sāka sekot nelieliem, bet politiski aktīviem Zviedrijas kontiem. Tas mākslīgi palielināja sekotāju skaitu, radīja sociālās uzticamības iespaidu un varēja palīdzēt šo kontu ierakstiem nonākt “X” rekomendāciju sistēmā. Pētījumā konstatēts, ka biežāk tika pastiprināts labējs, pret imigrāciju vērsts, Krievijai labvēlīgs un Ukrainu kritizējošs saturs. Tomēr tīklā parādījās arī kreisi un politiski neitrāli konti.
Šo sistēmu pētnieki raksturo kā “ietekmes pakalpojumu”, kuru iespējams pārorientēt no vienas valsts uz citu atbilstoši pasūtītāja interesēm. Daļa profilu vispirms darbojusies Nīderlandes informatīvajā telpā, bet pirms Zviedrijas vēlēšanām sākusi sekot gandrīz tikai zviedru kontiem.
Papildus Beninai aizdomīgi profili bija lokalizēti Nigērijā, Kotdivuārā, Gambijā, Ganā un vairākās Āzijas valstīs. Atrašanās vieta pati par sevi nenozīmē, ka aiz operācijas stāvēja šo valstu valdības. Pētījuma autori tās ar darbībām nesaistīja. Drīzāk tika pieļauts, ka runa ir par komerciāli pieejamu infrastruktūru, ar kuru par samaksu iespējams mākslīgi palielināt izvēlēta politiskā satura redzamību.
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Gaidīja lielāku uzbrukumu
Neilgi pirms balsošanas veiktā MPF aptauja parādīja, ka 23,6% pieaugušo uzskatīja ārvalstu mēģinājumus ietekmēt vēlēšanas par ļoti ticamiem, bet 39,9% – par diezgan ticamiem. Savukārt 15,6% uzskatīja, ka ārvalstu spēkiem ļoti ticami izdosies panākt arī reālu ietekmi, un vēl 40,5% to vērtēja kā diezgan ticamu.
13. septembra vēlēšanu rezultāti parādīja ļoti nelielu starpību starp politiskajiem blokiem. Opozīcijas kreisi centriskajam blokam tagad pienākas 176 vietas, bet līdzšinējās valdības labējam blokam – 173 vietas 349 deputātu parlamentā.
Tomēr pēc vēlēšanām MPF un Nacionālais kiberdrošības centrs paziņoja, ka vēlēšanu laikā nav konstatējuši nedz lielus kiberuzbrukumus, kas ietekmētu balsošanas norisi, nedz plašu koordinētu ārvalstu informatīvās ietekmes operāciju pret pašām vēlēšanām.
Iestādes norādīja, ka laiks līdz jaunās valdības izveidošanai joprojām var būt jutīgs pret informatīvās ietekmes mēģinājumiem un kiberuzbrukumiem, tādēļ uzraudzība turpinās, teikts MPF pēcvēlēšanu novērtējumā.
Zviedrija vēl pirms balsošanas bija izveidojusi pastāvīgu valsts iestāžu vēlēšanu drošības tīklu. Tajā sadarbojās Vēlēšanu pārvalde, Drošības policija, parastā policija, MPF, civilās aizsardzības iestādes, Nacionālais kiberdrošības centrs, Pasta un telekomunikāciju pārvalde un Nodokļu aģentūra.
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Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas "Viltus ziņas pirms vēlēšanām. Kā Zviedriju mēģināja ievilkt dezinformācijas tīklā" atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.