Pēc mēnešiem ilgas neskaidrības uz Lietuvu jau dodas jauns ASV karavīru kontingents
Uz Lietuvu ceļā ir jauns ASV karavīru rotācijas kontingents, otrdien paziņoja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, kas pašlaik atrodas darba vizītē Savienotajās Valstīs.
"Lietuvai tā ir lieliska ziņa - ASV karaspēks turpinās atrasties mūsu valstī. Esam pateicīgi prezidentam Donaldam Trampam un ASV administrācijai par šo lēmumu, kas ir svarīgs ne tikai Lietuvai, bet arī visa reģiona drošībai. ASV militārā klātbūtne Lietuvā ir neaizstājama daļa no mūsu atturēšanas un kolektīvās aizsardzības, un mūsu sabiedroto apņēmība būt kopā ar mums skaidri liecina, ka NATO ir gatava aizstāvēt katru savas teritorijas centimetru," prezidenta kancelejas paziņojumā citēts Nausēdas sacītais.
Pēc prezidenta teiktā, precīzs ASV karavīru skaits, kas ieradīsies Lietuvā, vēl nav pilnībā skaidrs, taču tas nebūs mazāks kā iepriekš.
Nausēda norādīja, ka, ņemot vērā to, ka drošības situācija Eiropā joprojām ir sarežģīta, "transatlantisko saišu stiprums un mūsu sabiedroto redzamā klātbūtne ir īpaši svarīgi".
"Tajā pašā laikā tas ir vēl viens konkrēts pierādījums tam, ka spēcīgāka Eiropa un Amerikas stingrā apņemšanās nodrošināt Eiropas drošību savstarpēji papildina viena otru," sacīja Lietuvas prezidents.
Jau ziņots, ka ASV pašlaik pārskata savu militāro klātbūtni Eiropā. Vasarā vairāk nekā 1000 ASV karavīru pabeidza rotāciju un tika izvesti no Lietuvas, lai gan daži palika valstī. Tomēr Lietuvai līdz šim nebija skaidras atbildes par jaunu amerikāņu karavīru ierašanos, kas rotācijas kārtībā aizstātu izvestos.
Kopš 2019. gada ASV bruņotie spēki regulāri izvieto bataljonus Lietuvā. Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Vašingtona mainīja savu bruņoto spēku statusu Lietuvā uz nepārtrauktu rotācijas izvietojumu.
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Šie pastiprinātie bataljoni parasti sastāvēja no 1000 vai vairāk karavīriem, kas ieradās Lietuvā ar kaujas mašīnām. Lietuva ir paudusi gatavību uzņemt līdz pat 1500 ASV karavīriem.