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VIDEO: Ukrainas aizstāvji veikuši efektīvus triecienus pa FDD objektiem okupētajā Hersonas apgabala daļā
Ukrainas bruņotie spēki veikuši triecienu pa Krievijas drošības dienestu (FDD) objektiem Krievijas okupētajā Hersonas apgabala daļā. Tiek ziņots par FDD virsnieku bojāeju un ievainotajiem.
Par to 22. septembrī ziņo OSINT pētnieki.
Pēc monitoringa kanālu sākotnējās informācijas, Hersonas apgabala Strilkoves apkārtnē trāpīts četriem objektiem, kuros atradās Krievijas drošības dienesta personāls.
Tiek apgalvots, ka Ukrainas uzbrukums bijis ļoti efektīvs. Tā rezultātā, kā ziņots, nogalināti 15 FDD virsnieki, bet vēl aptuveni 30 cilvēki ievainoti.
Šīs ziņas publicēšanas brīdī ne Ukrainas, ne Krievijas varasiestādes šo informāciju oficiāli nav apstiprinājušas. Pilni dati par trieciena sekām vēl tiek precizēti.
Tiek apgalvots, ka Ukrainas uzbrukums bijis ļoti efektīvs.