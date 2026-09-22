Frontē likvidēts bijušais Belgorodas mērs, kurš noslēdza līgumu ar Krievijas Aizsardzības ministriju, lai nedotos uz koloniju
Karā pret Ukrainu nogalināts 53 gadus vecais bijušais Belgorodas mērs un apgabala gubernatora vietnieks Konstantīns Poļežajevs. Pēc tiesas sprieduma lietā par kukuļņemšanu viņš noslēdza līgumu ar Krievijas Aizsardzības ministriju un devās uz fronti.
Precīza viņa nāves vieta, datums un apstākļi nav zināmi. Par bijušās amatpersonas nāvi Krievijas medijiem paziņojuši viņa tuvinieki.
Poļežajevs absolvējis Harkivas Nacionālo automobiļu un ceļu universitāti un strādājis ceļu būves, pilsētsaimniecības un mājokļu un komunālās saimniecības jomā.
Poļežajevs Belgorodas mēra amatā bija no 2015. līdz 2019. gadam. Vēlāk viņš kļuva par Belgorodas apgabala gubernatora vietnieku, kura pārziņā bija mājokļu un komunālā saimniecība. Cita starpā Poļežajevs bija atbildīgs par Šebekino un Novaja Tavolžankas atjaunošanu pēc uzbrukumiem. Tomēr 2023. gada vasarā viņš tika atlaists saistībā ar slikto atjaunošanas darbu kvalitāti šajās apdzīvotajās vietās.
2013. gadā viņš sāka strādāt Belgorodas administrācijā, kļuva par pirmo mēra vietnieku un vēlāk – par pilsētas vadītāju.
2014. gadā viņš pārgāja darbā apgabala valdībā un kļuva par gubernatora vietnieku, kura pārziņā bija mājokļu un komunālā saimniecība.
Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Poļežajevs nodarbojās ar bojātās infrastruktūras atjaunošanu.
2023. gadā viņš pameta darbu apgabala valdībā pēc Belgorodas apgabala gubernatora Vjačeslava Gladkova kritikas par mājokļu atjaunošanas kvalitāti pierobežas rajonos.
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Drīz pēc tam viņš tika aizturēts saistībā ar kukuļņemšanas lietu. Izmeklēšanā tika noskaidrots, ka būvniecības uzņēmums viņam par labvēlību līgumu izpildē bija nodevis divas automašīnas vairāk nekā 18 miljonu rubļu vērtībā, jeb vairāk nekā 200 000 ASV dolāru.
2024. gadā tiesa Poļežajevam piesprieda piecus gadus stingra režīma kolonijā, 36 miljonu rubļu naudas sodu un aizliegumu astoņus gadus ieņemt amatus valsts dienestā, kā arī konfiscēja automašīnas.
Tiesā viņš atzina vainu un paziņoja, ka noslēdzis līgumu ar Krievijas Aizsardzības ministriju, lai dotos karā, apgalvojot, ka vēlas "izpirkt vainu sabiedrības priekšā". Tikmēr daži mediji ziņoja, ka bijušais ierēdnis patiesībā uz fronti nav devies, bet bijis iekļauts BARS mobilizācijas rezerves vienībā un tur tikai formāli "dienējis".
2024. gada 16. oktobrī sprieduma pārsūdzēšana apelācijas instancē tika apturēta pēc viņa militārās vienības komandiera lūguma.
2026. gada 22. septembrī Poļežajeva tuvinieki paziņoja par viņa nāvi karā pret Ukrainu.