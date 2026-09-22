Tramps paziņo, ka viņa plānotā arka kļūtu par "militāro kompleksu", kurā varētu izvietot dronus un snaiperus
ASV prezidents Donalds Tramps svētdien paziņoja, ka milzīgā arka, ko viņš vēlas uzbūvēt starp Linkolna memoriālu un Ārlingtonas Nacionālo kapsētu, kļūtu par "augstākās klases militāro kompleksu", kurā varētu izvietot dronus un snaiperus, kā arī glabāt munīciju.
Tas ir vēl viens piemērs tam, kā Tramps uzstāj, ka viņa iniciatīvas Baltā nama un pilsētas izdaiļošanai vienlaikus kalpo arī aizsardzības mērķiem. Tramps jauno Baltā nama balles zāli dēvē par "militāro kompleksu" un apgalvo, ka tā nepieciešama nacionālās drošības apsvērumu dēļ, vēsta AP.
Pentagons paziņoja, ka tā rīcībā nav citas informācijas, izņemot prezidenta teikto.
Trampa paziņojums izskanējis laikā, kad arka, tāpat kā citi viņa projekti, saskaras ar juridiskiem izaicinājumiem. Lai gan arka ir saņēmusi sākotnējo apstiprinājumu no ASV Tēlotājmākslas komisijas, kuras locekļus visus bija iecēlis Tramps, trīs veterānu un arhitektūras vēsturnieka grupa iesniegusi prasību tiesā, apgalvojot, ka projektam nepieciešams Kongresa apstiprinājums.
"Prezidenta novēlotie mēģinājumi radīt šim projektam nacionālās drošības pamatojumu neko nedara, lai novērstu tā fundamentālo nelikumību," svētdien paziņoja viens no prasītāju advokātiem Nikolass Sansons. "Kongress nav apstiprinājis arku, un, kamēr tas to nebūs izdarījis, projektam nevajadzētu ļaut virzīties uz priekšu."
Republikāņu prezidents sociālajā tīklā paziņoja, ka pēc militāristu "stingra lūguma" piekritis plānoto 76 metru augsto memoriālo arku pārveidot par "augstākās klases militāro kompleksu/triumfa arku". Tajā būtu iespējams izvietot, glabāt un ātri izmantot lielu skaitu dronu, kā arī izvietot snaiperus uz jumta un laukuma zonās un uzglabāt lielu daudzumu snaiperu munīcijas.
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Arku plānots būvēt aplī pie Memoriālā tilta – intensīvas satiksmes vietā, kas ir viens no nedaudzajiem tiltiem, kas savieno ASV galvaspilsētu ar Ziemeļvirdžīniju.
ASV Pārstāvju palātas demokrātu kongresmenis Dons Beijers, kurš pārstāv šo apvidu, norādīja uz vēl vienu iespējamu problēmu – projekta atrašanās vieta ir tuvu Vašingtonas lidostai.
"Dronu palaišanas vietas izveidošana tieši DCA nosēšanās trajektorijā ir muļķīga, bīstama un neīstenojama ideja," Beijers rakstīja vietnē X. "Tramps acīmredzami sagaida, ka zaudēs tiesas prāvā, un tāpēc vēlas radīt ieganstu apgalvot, ka arka ir saistīta ar nacionālo drošību. Tas acīmredzami ir absurdi."
Šis ir viens no vairākiem projektiem, ko republikāņu prezidents īsteno, lai atstātu paliekošu iespaidu uz Vašingtonu. Citi projekti ietver Baltā nama balles zāli, Kenedija centra pārdēvēšanu un atjaunošanu, Linkolna memoriāla spoguļa baseina atjaunošanu un golfa laukuma pārbūvi Īstpotomakas parkā, kas varētu būtiski ierobežot sabiedrības piekļuvi skriešanas un riteņbraukšanas takām.
Arkas pamatakmens ielikšana bija paredzēta šā mēneša laikā. Projektam vēl nav saņemts galīgais apstiprinājums no Nacionālās galvaspilsētas plānošanas komisijas, kas jūlija sanāksmē apstiprināja atrašanās vietu un sākotnējos plānus. Paredzams, ka komisija šo jautājumu atkārtoti izskatīs rudenī.
Eksperts apšauba militāro pamatojumu
Atvaļinātais ASV jūras kājnieku pulkvedis Marks Kansians norādīja, ka Baltā nama drošības stiprināšanai, tostarp pazemes bunkuru infrastruktūras paplašināšanai, būtu saprotamāks pamatojums, taču arkas militarizācijas iemeslus esot grūtāk saskatīt.
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Kansians sacīja, ka šāds solis izskatoties pēc mēģinājuma mazināt pretestību piemineklim, ko plānots būvēt satiksmes aplī tikai 1,6 kilometru attālumā no aktīvas ASV armijas bāzes "Joint Base Myer-Henderson Hall" un aptuveni 3,2 kilometru attālumā no Pentagona.
"Šķiet, tas ir pievienots, lai stiprinātu būvniecības pamatojumu," "Reuters" sacīja Kansians, kurš ir vecākais padomnieks Vašingtonā bāzētā domnīcas "Center for Strategic and International Studies" Aizsardzības un drošības departamentā.
"Tur jau vienas jūdzes attālumā atrodas sen izveidota militārā bāze ar dažādām militārajām iespējām. Tāpēc nav skaidrs, kāpēc vajadzīga vēl viena."
Kansians arī norādīja, ka munīcijas glabāšana arkā radītu loģistikas problēmas, un apšaubīja snaiperu izvietošanas lietderību šajā vietā.
Juridiskie izaicinājumi pieaug
ASV apgabaltiesas tiesnese Tanja Čatkana šā mēneša sākumā lika Trampa administrācijai 48 stundas iepriekš informēt par jebkādām darbībām plānotās arkas būvlaukumā.
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Tramps iecerējis arku kā pieminekli par godu ASV 250. gadadienai. Tiesneses lēmums pieņemts dienu pēc tam, kad Iekšlietu ministrija paziņoja par nodomu turpināt arkas būvniecības darbus, neraugoties uz juridiskajiem izaicinājumiem un galīgā apstiprinājuma trūkumu no valdības plānošanas iestādes.
Aviācijas eksperti pauduši bažas par drošību, ņemot vērā arkas atrašanos netālu no Ronalda Reigana Vašingtonas Nacionālās lidostas, savukārt veterāni vērsušies tiesā, lai apturētu arkas būvniecību. Viņi norāda, ka tā iznīcinātu rūpīgi veidoto vēsturisko skatu līniju starp Linkolna memoriālu un Ārlingtonas Nacionālo kapsētu.
Federālā aviācijas pārvalde pagājušajā nedēļā paziņoja, ka arka neradīs apdraudējumu lidaparātiem, ja vien tās virsotnē atradīsies "mūžīgā liesma".