Naktī paralizēta Viļņas lidosta un gaisā pacelti NATO iznīcinātāji - Lietuva vēl skaidro, kas īsti noticis
Naktī uz otrdienu Lietuvas gaisa telpā fiksēti neatpazīti objekti, kuru dēļ uz vairāk nekā trim stundām tika apturēta Viļņas lidostas darbība. Gaisā pacelti arī NATO iznīcinātāji.
Sākotnēji tika pieļauts, ka tie ir no Baltkrievijas palaisti kontrabandas baloni. Taču otrdienas rītā Lietuvas amatpersonas atzina, ka to pagaidām nevar apstiprināt.
Lietuvas valsts lidostu operators “Lietuvos oro uostai” (LTOU) informēja, ka ierobežojumi Viļņas lidostā tika ieviesti pirmdien plkst. 23.25 un atcelti otrdien ap plkst. 2.40. Radaru sistēmās bija fiksētas navigācijas atzīmes, kas raksturīgas kontrabandas baloniem. Incidenta dēļ tika traucēta vairāku reisu kustība, bet daļa lidmašīnu, kurām bija paredzēts nolaisties Viļņā, tika novirzītas uz Kauņu un Rīgu.
Tomēr otrdienas rītā parādījusies jauna informācija, kas liek apšaubīt sākotnējo versiju. Lietuvas prezidenta Gitana Nausēdas galvenais padomnieks nacionālās drošības jautājumos Deivids Matuļonis paziņoja, ka viņam pagaidām nav apstiprinājuma, ka fiksētie objekti tiešām bijuši baloni. Savukārt Lietuvas medijs “15min” vēsta, ka arī vēja virziens naktī, pēc sākotnējās informācijas, varētu nebūt bijis labvēlīgs tam, lai baloni no Baltkrievijas nonāktu Lietuvas teritorijā.
Incidenta laikā tika aktivizēti arī NATO iznīcinātāji. Lietuvas mediji pagaidām neziņo, ka būtu izdevies identificēt vai pārtvert konkrētu objektu, tāpēc tiek turpināta notikušā apstākļu noskaidrošana.
Kontrabandas baloni Lietuvas aviācijai problēmas radījuši jau iepriekš. Viļņas lidostas darbība to radītā apdraudējuma dēļ šogad traucēta aptuveni desmit reižu, bet pēdējais šāds gadījums pirms pirmdienas nakts bija reģistrēts jūnijā. Lietuvas amatpersonas atkārtotu balonu ielidošanu no Baltkrievijas iepriekš raksturojušas kā Minskas režīma īstenotu hibrīduzbrukumu.