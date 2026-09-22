"Vienotā Krievija" piekrāpj kara dalībniekus, atstājot viņus bez Valsts domes mandātiem: "Paziņojums ir anulēts"
Trīs mēnešus Putina partija "Vienotā Krievija" solīja, ka desmitiem okupantu no Krievijas armijas kandidēs uz Valsts domi, taču pēc vēlēšanām no šiem solījumiem atteikusies.
Kremlis Valsts domes vēlēšanu laikā vēlreiz atklāja savu "īsto seju": maldināšanu, praktiskumu un cinisku pieeju jautājumu risināšanai. Varas iestādes četras reizes meloja par Krievijas armijas karavīru dalību vēlēšanās un pēc tam visu noliedza. Pēc "Agentsvo" ziņām, "Vienotā Krievija" pirmo reizi jūnijā paziņoja, ka parlamenta vēlēšanās kandidēs 76 Krievijas armijas karavīri.
18. septembrī "Vienotā Krievija" atkārtoja savu nostāju, taču Ukrainas kara veterānu skaits, kas kandidē uz amatiem, bija pieaudzis līdz 80. 20. septembrī preses konferencē TASS partijas ģenerālpadomes sekretārs Vladimirs Jakuševs paziņoja, ka "mums būs aptuveni 86 cilvēki; tā ir nopietna lieta".
"Šie mandāti tiks iegūti," uzsvēra Jakuševs.
Vēlāk TASS atkal citēja "Vienotās Krievijas" ģenerālpadomes sekretāru, norādot, ka Valsts domē būs 49 militārpersonas. Galu galā "Vienotā Krievija" nolēma radikāli mainīt savu nostāju un pieprasīja "anulēt paziņojumu" par 86 kara dalībniekiem, kuri iegūšot mandātus Valsts domē.
«Единая Россия» потребовала аннулировать сообщение о прохождении в Госдуму 86 участников войны. Об этом сказал секретарь генсовета партии— Новости «Агентства» (@agents_media) September 21, 2026
РИА Новости сообщило, что агентство по просьбе пресс-службы «Единой России» удаляет новость про 86 участников войны в Украине, которые, по… pic.twitter.com/b56MRqhDq5
Jauns.lv jau vēstīja, ka tā dēvētajās Krievijas parlamenta "vēlēšanās", kurās opozīcija bija bloķēta, "uzvarēja" valdošā partija "Vienotā Krievija", kas ieguvusi vairāk nekā pusi balsu.
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Vēlēšanās piedalījās tikai partijas, kas atbalsta Putina politiku un Krievijas sākto karu pret Ukrainu. Vienīgā vēlēšanām pielaistā pretkara partija "Jabloko" pēc reģistrācijas tika svītrota no partiju saraksta ar Augstākās tiesas lēmumu, lai gan aptuveni 100 tās pārstāvju turpināja kandidēt vienmandāta apgabalos.
Lai gan vēlēšanu iznākums bija paredzams, nav skaidrs, kā Kremlis to izmantos. Visticamāk, rezultāti tiks pasniegti kā apliecinājums sabiedrības atbalstam Putinam un kā pamatojums turpmākajiem lēmumiem, tostarp kara turpināšanai. Putins nesen noliedza jauna mobilizācijas viļņa iespējamību. "Pašlaik nav tāda scenārija, kura dēļ tas būtu nepieciešams," viņš paziņoja. Tomēr Krievijas sabiedrībā joprojām valda bažas par iespējamu jaunu mobilizāciju, un pēc vēlēšanām Kremļa rīcībā būs pilnībā lojāls parlaments, kas gatavs atbalstīt prezidenta turpmākos lēmumus.