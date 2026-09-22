Neredzīgs un iereibis vīrietis nobrauc 240 kilometrus - policijai atklāj, kā orientējies uz ceļa
Gluži neticams atgadījums noticis Lielbritānijā. Kāds neredzīgs vīrietis bez autovadītāja apliecības un stiprā alkohola reibumā pamanījies naktī nobraukt aptuveni 240 kilometrus pa vienu no valsts noslogotākajām automaģistrālēm.
Kad vīrieti beidzot apturēja policija, atklājās vēl pārsteidzošāka detaļa. Uz ceļa viņš orientējies, sekojot priekšā braucošo kravas automašīnu aizmugurējiem lukturiem.
50 gadus vecais Entonijs Hols ir neredzīgs un nekad nav ieguvis autovadītāja apliecību. Taču tas viņu nekavēja jūnija beigās vienkārši paņemt savas partneres automašīnu un no Hadersfīldas doties Skotijas virzienā. Lai cik tas neticami neizklausītos, pirms tam vīrietis pamanījās izdzert četras pudeles vīna.
Neraugoties uz redzes traucējumiem, Holam izdevās nobraukt aptuveni 240 kilometrus. Policijai viņš vēlāk skaidroja, ka redzi zaudējis aptuveni pirms diviem gadiem, tomēr joprojām spēj uztvert gaismu. Braucot pa automaģistrāli, viņš izmantojis priekšā braucošo kravas automašīnu sarkanos aizmugurējos lukturus kā orientieri. Kādā brīdī Hols pat apdzina kravas automašīnu un pēc tam meklēja nākamo gaismas avotu, pēc kura vadīties.
Pa ceļam viņš arī piestāja degvielas uzpildes stacijā. Tur kāds darbinieks palīdzēja uzpildīt automašīnu, un pēc tam Hols turpināja ceļu. Brauciens beidzās ap plkst. 1.45 naktī netālu no Kārlailas, kur policists pamanīja automašīnu, kas nespēj noturēties savā joslā un vairākkārt nobrauc no ceļa.