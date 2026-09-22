Kas Kimam Čenunam aiz ādas? Ziemeļkoreja demonstrē jaunu, ultramodernu ieroci ar iespaidīgām spējām
Ziemeļkoreja paziņojusi par veiksmīgu jauna tipa ieroča izmēģinājumu, kuru klātienē vērojis valsts līderis Kims Čenuns. Lai gan Phenjana neatklāj, kas tieši izmēģināts, Kims jauno tehnoloģiju nodēvējis par iespaidīgu un uzsvēris tās nozīmi valsts militārajos centienos.
Ziemeļkorejas oficiālā ziņu aģentūra KCNA vēsta, ka izmēģinājums noticis svētdien. Kims Čenuns to raksturojis kā “neapšaubāmi iespaidīgu ultramodernas aizsardzības tehnoloģijas demonstrāciju”. Viņš arī paziņojis, ka tai esot liela nozīme valsts gatavībā karam un bruņoto spēku turpmākajā attīstībā. Phenjana plašāku informāciju par izmēģināto ieroču sistēmu nav sniegusi.
Par Ziemeļkorejas militārajām aktivitātēm nedēļas nogalē ziņoja arī tās kaimiņvalstis. Dienvidkoreja un Japāna svētdien fiksēja divu tuvas darbības rādiusa ballistisko raķešu palaišanu ūdeņos pie Ziemeļkorejas austrumu krasta. Seula šo rīcību nosodīja kā ANO Drošības padomes rezolūciju pārkāpumu un aicināja Phenjanu pārtraukt ballistisko raķešu izmēģinājumus. Arī Japāna izteica protestu, norādot, ka šādas darbības apdraud reģiona mieru un drošību.
Šis nav vienīgais Ziemeļkorejas pēdējā laika militārais izmēģinājums. Aptuveni desmit dienas iepriekš militāro mācību laikā tika izšautas vairākas tuvas darbības rādiusa ballistiskās raķetes Japāņu jūras virzienā. Mācībās tika izmantota arī tāldarbības artilērija, bet Ziemeļkorejas valsts mediji apgalvoja, ka ieroči mērķos trāpījuši ar “100% precizitāti”.
Vienlaikus Phenjana turpina uzsvērt, ka negrasās atteikties no savas kodolprogrammas. Pagājušajā nedēļā Ziemeļkoreja noraidīja Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras rezolūciju, kurā valsts aicināta pārtraukt kodolaktivitātes.