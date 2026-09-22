ASV lielākie TV kanāli 43 dienas pirms vēlēšanām atsakās atspoguļot Trampu, boikotam pievienojas arī viņam labvēlīgais "Fox News"
ASV prezidents Donalds Tramps pirms starptermiņa vēlēšanām saasinājis konfliktu ar amerikāņu medijiem – pat Trampam labvēlīgais "Fox News" atteicies piedalīties Baltā nama organizētajā prezidenta pasākumu atspoguļošanā.
ASV lielākie televīzijas ziņu kanāli "Fox News", "ABC News", "CBS News", CNN un "NBC News" paziņojuši par kopīgu boikotu, atsakoties atspoguļot pasākumus ar Trampa piedalīšanos saistībā ar žurnālistu ierobežoto piekļuvi Baltajam namam.
Plašāku informāciju par konfliktu publiskojis CNN.
21. septembrī Tramps, reaģējot uz kritiku, paziņoja, ka Baltajam namam liegta piekļuve trīs ietekmīgu mediju – CNN, MS NOW un "Politico" – žurnālistiem. Šie mediji steidzami iesniedza prasību tiesā, cenšoties apstrīdēt šo lēmumu.
Prezidents apsūdzēja šos medijus par "izdomājumiem un meliem", taču konkrētāk nepaskaidroja. Tramps norādīja, ka aizliegums stājās spēkā nekavējoties.
"Es ar lepnumu paziņoju, ka (..) aizliedzu viltus ziņu kanālus CNN, "MS NOW" (..) un "Politico" (..) Baltajā namā, jo tie pastāvīgi izplata viltus ziņas!" savā sociālajā tīklā "Truth Social" paziņoja Tramps.
Žurnālistu kopiena uz Trampa rīcību reaģēja asi. Boikotam pievienojās arī viņam labvēlīgais "Fox News".
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"Sabiedrība ir ļoti ieinteresēta saņemt precīzu un neatkarīgu informāciju par savas valdības darbību. Nevienai administrācijai nevajadzētu ierobežot ziņu organizācijas darbu tikai tāpēc, ka tai nepatīk šīs organizācijas publikācijas. Tāpēc paziņojam, ka, sākot ar šodienu, televīzijas ziņu grupa neatspoguļos pasākumus, kas saistīti ar prezidenta darbību," teikts retā kopīgā ABC, CBS, CNN, "Fox News" un NBC paziņojumā.
Jāatzīmē, ka saskaņā ar ilgstošu vienošanos šie pieci televīzijas kanāli pēc kārtas filmē prezidenta pasākumus un savā starpā dalās ar tiešraidēm. Šos materiālus pēc tam izmanto mediji visā pasaulē.
Šonedēļ CNN bija paredzēts filmēt Trampu un nodrošināt viņa vizītes atspoguļošanu ANO Ģenerālās asamblejas laikā. Tomēr Baltais nams neļāva izdevumam pildīt šo darbu.
Pirmo pasākumu ar Trampa piedalīšanos pēc boikota sākuma pārraidīja Baltā nama preses dienests. Tas bija lentes pārgriešanas pasākums pie jaunās helikopteru nolaišanās platformas.
Taču Baltā nama preses dienesta nodrošinātā pārraide nebija kvalitatīva – helikopteru trokšņa dēļ Trampa teiktais nebija sadzirdams.