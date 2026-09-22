“Policija mani apturēja trīs reizes”: Madelēnas Makkenas lietas galvenais aizdomās turētais nāk klajā ar pārsteidzošu atzīšanos
Vācietis Kristians Brikners, kuru izmeklētāji uzskata par galveno aizdomās turēto 2007. gadā pazudušās Madelēnas Makkenas lietā, pirmo reizi publiski pastāstījis, kur atradies meitenes pazušanas vakarā.
Vīrietis apgalvo, ka bijis vien aptuveni 137 metrus no kūrorta, kurā uzturējās Makkenu ģimene, taču joprojām kategoriski noliedz jebkādu saistību ar bērna pazušanu.
Trīs gadus vecā Madelēna Makkena pazuda 2007. gada 3. maija vakarā no ģimenes brīvdienu apartamentiem Portugāles kūrortā Prajā da Lusā. Tobrīd viņas vecāki Keita un Gerijs Makkeni vakariņoja kopā ar draugiem netālu esošajā restorānā.
Tagad 49 gadus vecais Brikners intervijā izdevumam “Mail on Sunday” apgalvojis, ka liktenīgajā vakarā atradies tuvējā pludmalē. “Es biju pludmalē, netālu no Madijas viesnīcas, un pārdevu narkotikas,” sacīja Brikners. Viņš apgalvo, ka pirms tam bijis Spānijā un Portugālē ievedis marihuānu.
Vēl pārsteidzošāks ir viņa apgalvojums, ka vakarā, kad policija jau meklēja pazudušo meiteni, likumsargi viņu esot apturējuši pat trīs reizes. “Par laimi, viņi narkotikas neatrada. Mans furgons bija pilns ar tām,” apgalvoja Brikners. Viņš stāstīja, ka centies pēc iespējas ātrāk pamest apkārtni, jo visur bijušas policijas automašīnas, mirgojošas zilās gaismas un kontrolpunkti.
Pēc Briknera teiktā, viņa vēlme steigšus aizbraukt neesot bijusi saistīta ar Madelēnas pazušanu, bet gan ar bailēm tikt pieķertam narkotiku glabāšanā un izplatīšanā.
Brikners arī apgalvoja, ka iepriekš nav vēlējies publiski stāstīt par savām gaitām tajā vakarā, jo uzskatot, ka policija mēģina viņu padarīt atbildīgu par meitenes pazušanu. “Man nav nekāda sakara ar mazās meitenes pazušanu,” viņš paziņoja. Brikners norādīja, ka vēlētos, lai Madelēna tiktu atrasta dzīva, jo, pēc viņa domām, tas pierādītu, ka pret viņu izvirzītās aizdomas bijušas nepamatotas.
Pirms 13 gadiem pazudusī Madelēna Makkena
Madelēna Makkena pazuda 2007.gadā Portugālē, kamēr viņas vecāki bija izgājuši vakariņās uz tuvējo bāru.
Vācijas izmeklētāji Brikneru par galveno aizdomās turēto lietā publiski nosauca 2020. gadā. Prokurori uzskata, ka Madelēna tikusi nolaupīta un nogalināta, tomēr līdz šim norādījuši, ka viņu rīcībā nav pietiekamu pierādījumu, lai Brikneram šajā lietā izvirzītu apsūdzību.
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Brikners 2025. gadā tika atbrīvots no ieslodzījuma pēc septiņu gadu cietumsoda izciešanas par vecāka gadagājuma sievietes izvarošanu Prajā da Lusā 2005. gadā.
Madelēnas Makkenas pazušana joprojām ir viena no skaļākajām neatrisinātajām pazudušu bērnu lietām Eiropā. 2027. gada maijā apritēs jau 20 gadi kopš meitenes pazušanas. Šo gadu laikā vairākas meitenes nākušas klajā ar paziņojumiem, ka ir pazudusī Madelēna, taču līdz šim neviena no šīm versijām nav apstiprinājusies, tostarp pēc DNS pārbaužu veikšanas.
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