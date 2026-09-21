Pēc vēlēšanu sakāves Mercs negrasās atkāpties no Vācijas kanclera amata
Pēc Vācijas kanclera Frīdriha Merca vadīto konservatīvo sakāves Mēklenburgas-Priekšpomerānijas un Berlīnes reģionālo parlamentu vēlēšanās Mercs pirmdien paudis apņēmību saglabāt valdošās koalīcijas vienotību valsts "demokrātiskās nākotnes" labad.
70 gadus vecais Mercs skaidri norādīja, ka negrasās atkāpties no kanclera amata.
"Mēs esam apņēmušies tikt galā ar vēsturisko atbildību, kas gulstas uz mūsu valsti," teica Mercs. "Runa ir (..) par mūsu valsts demokrātisko nākotni."
Jau ziņots, ka Merca pārstāvētie kristīgie demokrāti (CDU) svētdien notikušajās Mēklenburgas-Priekšpomerānijas federālās zemes landtāga vēlēšanās cieta graujošu sakāvi un pirmo reizi 81 gadu ilgajā partijas vēsturē nav iekļuvuši reģionālajā parlamentā. CDU svētdien cieta sakāvi arī Berlīnes Pārstāvju palātas vēlēšanās, kurās ar 25,7% balsu pārliecinoši uzvarēja "Kreisie", kamēr par kristīgajiem demokrātiem balsoja tikai 18,8% berlīniešu.
Mēklenburgas-Priekšpomerānijas vēlēšanās uzvarēja labējā eiroskeptiķu partija "Alternatīva Vācijai" (AfD), kas ieguva 38,2% balsu. Divas nedēļas pirms tam AfD pārliecinoši uzvarēja vēlēšanās federālajā zemē Saksijā-Anhaltē.
Mercs atspēkoja kritiku, ka viņa paša zemie popularitātes reitingi bijuši iemesls vēlēšanu sakāvēm. "Šo vēlēšanu rezultātu iemesli sniedzas tālu ārpus manas personas," teica Mercs.
"Mēs esam liecinieki politisko partiju sistēmas dziļām pārmaiņām gan Vācijā, gan daudzās citās pasaules valstīs," norādīja kanclers.
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Cīnoties pret spekulācijām, ka viņa CDU/CSU bloks varētu mēģināt viņu gāzt, Mercs svētdien spēra neierastu soli, uzrunājot tautu televīzijā tikai dažas minūtes pēc pirmo nobalsojušo vēlētāju aptauju publiskošanas. Mercs atzina, ka CDU ir cietusi katastrofu, taču apņēmās turpināt iesākto kursu, virzīt reformas un vadīt valsti ar "stingrību, nelokāmību un pacietību".
Rēķinoties ar spraigu pēcvēlēšanu periodu, kanclers ir atbrīvojis savu darba grafiku nākamajām dienām un atcēlis plānoto braucienu uz Ņujorku, lai piedalītos ANO Ģenerālās asamblejas sēdē.
Kad Mercs pagājušā gada maijā stājās kanclera amatā, viņš solīja atdzīvināt Vācijas ekonomiku, atjaunot bruņotos spēkus un samazināt nelegālo imigrāciju. Taču viņa personīgais reitings svārstās nedaudz virs 10%, reformas virzās lēni, un Eiropas lielākā ekonomika joprojām cīnās, lai atgūtu stabilitāti.
Paredzams, ka konservatīvo sakāve Mēklenburgas-Priekšpomerānijas un Berlīnes vēlēšanās palielinās saspīlējumu starp CDU un koalīcijas partneriem sociāldemokrātiem (SPD). Lai gan SPD līderi apņēmušies palikt koalīcijā, viņi devuši mājienu, ka vēlas atsākt sarunas par sociālajām un ekonomiskajām reformām, par kurām nesen tika panākta vienošanās pēc mēnešiem ilgām un bieži vien asām sarunām ar CDU.
"Mēs atbalstām šo koalīciju," uzsvēra finanšu ministrs Lars Klingbeils, kurš ir viens no SPD līderiem. Taču viņš piebilda, ka "vairs nevar turpināties" tā, kā tas bijis līdz šim. "Mums ir vajadzīgas atklātas un godīgas debates, tostarp valdības iekšienē, par reformu virzienu," viņš piebilda.
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