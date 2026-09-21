ES gatava atcelt sankcijas Krievijas miljardieriem Usmanovam un Frīdmanam
Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu pārstāvji vienojušies atcelt saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā piemērotās sankcijas krievu oligarhiem Ališeram Usmanovam un Mihailam Frīdmanam ar nosacījumu, ka tuvākajās stundās neviena ES dalībvalsts neizteiks iebildumus pret šo soli, atsaucoties uz diplomātiem, ziņo aģentūra "Reuters".
Vienošanās par Usmanovam un Frīdmanam piemēroto sankciju atcelšanu, ko panāca 27 ES dalībvalstu vēstnieki, ir daļa no visaptveroša līguma par sankciju pagarināšanu pret tūkstošiem citu Krievijas fizisko un juridisko personu uz trim gadiem, kas ievērojami pārsniedz parastos pagarināšanas termiņus sešu vai 12 mēnešu apmērā, norādīja diplomāti.
Latvijas Ārlietu ministrijas (ĀM) preses sekretāre Līga Jermacāne sacīja, ka ES līmenī šis lēmums vēl ir procesā un tajā daudz kas var mainīties. Tādēļ ĀM Latvijas nostāju šajā jautājumā vēl nekomentēs "līdz pēdējam brīdim".
Daudziem par pārsteigumu Francija septembra sākumā pievienojās Slovākijai, pieprasot svītrot Usmanovu no "melnā saraksta". Laikraksts "Financial Times" ziņoja, ka Francija šādi rīkojās, mēģinot noorganizēt apmaiņu ar Azerbaidžānu, lai atbrīvotu vairākus Francijas pilsoņus.
Pēc tam Luksemburga pieprasīja atcelt sankcijas Frīdmanam, vēsta "Reuters".