Strīds par sauļošanās krēslu Grieķijas pludmalē beidzas ar vīrieša nāvi
Strīds par sauļošanās krēslu Grieķijas pludmalē svētdien beidzies traģiski – 82 gadus vecs vīrietis pēc izraisījušās saķeršanās piedzīvoja sirdsdarbības apstāšanos un vēlāk slimnīcā nomira, vēsta Grieķijas mediji.
Incidents noticis ap plkst. 10 populārajā Akti Vuliagmenis pludmalē netālu no Atēnām. Pēc sākotnējās informācijas, 76 gadus vecs vīrietis, kurš bija kopā ar 21 gadu vecu sievieti, sācis strīdu ar 82 gadus veco vīrieti par vietu pludmalē. Konflikts pāraudzis fiziskā sadursmē.
Tās laikā 82 gadus vecais vīrietis pēkšņi sabrucis. Pludmalē dežurējošā medmāsa viņam nekavējoties sniegusi pirmo palīdzību, tostarp veikusi sirds masāžu un izmantojusi defibrilatoru. Vīrietis nogādāts slimnīcā, taču mediķiem viņa dzīvību neizdevās glābt.
76 gadus vecais vīrietis aizturēts aizdomās par nāvējošu miesas bojājumu nodarīšanu. Kopā ar viņu pludmalē bijusī 21 gadu vecā sieviete pēc nopratināšanas atbrīvota.
Konflikti par sauļošanās krēsliem Grieķijā kļūst arvien aktuālāki
Grieķijā pēdējos gados, strauji pieaugot tūristu skaitam, pastiprinājušies konflikti par sauļošanās krēslu izmantošanu un to rezervēšanu. Šāda prakse liedz citiem pludmales apmeklētājiem atrast brīvu vietu.
Sabiedrības neapmierinātību vēl vairāk veicina augstās cenas par sauļošanās krēsliem populārākajās piekrastes vietās.
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Dažviet privātie uzņēmumi aizņem plašas piekrastes teritorijas un izvieto tajās sauļošanās krēslus, turklāt nereti tiek pārsniegtas tiem izsniegto atļauju robežas. Tas ierobežo cilvēku iespējas brīvi izmantot pludmali.
Pret šādu praksi Grieķijā izveidojusies tā dēvētā "dvieļu kustība" – iedzīvotāju iniciatīva, kas sākās Parosas salā un ātri izplatījās visā valstī. Tās mērķis ir aizstāvēt sabiedrības brīvu piekļuvi pludmalēm.
Grieķijas varasiestādes cīņai ar nelikumīgi izvietotiem sauļošanās krēsliem izmanto arī dronus, satelītattēlus un lietotni "MyCoast", kurā iedzīvotāji var ziņot par pārkāpumiem.
Saskaņā ar Grieķijas likumiem vismaz 70% pludmales teritorijas jābūt brīvi pieejamai, bet aizsargājamās teritorijās – vismaz 85%. Sauļošanās krēsli jānovieto vismaz četrus metrus no jūras krasta līnijas.