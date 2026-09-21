Jau otro reizi divu nedēļu laikā: tehniska problēma izraisa plašus lidojumu traucējumus Lielbritānijā
Lielbritānijas gaisa satiksmes vadības dienestu pirmdien jau otro reizi divu nedēļu laikā skāra tehniska problēma, kas izraisījusi plašus satiksmes traucējumus.
Lai gan Nacionālais gaisa satiksmes dienests (NATS) paziņoja, ka problēma Prestvikas centrā Skotijā jau ir novērsta, tās sekas, visticamāk, būs jūtamas vēl vairākas stundas un lidojumi uz un no Skotijas, Ziemeļīrijas un Anglijas ziemeļiem tiks atcelti vai kavēsies.
"Mēs sadarbojamies ar lidostām un aviokompānijām, lai pēc iespējas ātrāk un droši atceltu gaisa satiksmes ierobežojumus, tādējādi līdz minimumam samazinot turpmākus traucējumus," teikts NATS paziņojumā. "Mēs atvainojamies par traucējumiem."
Līdz šim Lielbritānijā atcelti vismaz 200 izejošie un ienākošie avioreisi, ziņoja aviācijas analītikas uzņēmums "Cirium".
NATS paziņoja, ka šie traucējumi nav saistīti ar programmatūras kļūdu, kas pirms divām nedēļām izraisīja vairāk nekā 2000 lidojumu atcelšanu uz un no Lielbritānijas. Šis haoss izprovocēja aicinājumus NATS vadītājam Martinam Rolfam atkāpties no amata.
Piektdien publicētajā ziņojumā par šiem traucējumiem NATS norādīja, ka lēmums atcelt lidojumus bija saistīts ar programmatūras defektu Nacionālajā gaisa telpas sistēmā, kas piešķir kodus, lai gaisa satiksmes dispečeri varētu identificēt lidojumus uz radara.
Šoreiz, atšķirībā no iepriekšējiem valsts mēroga traucējumiem, NATS norādīja, ka lidostas uz dienvidiem no Mančestras, tostarp tās, kas apkalpo lidojumus uz un no Londonas, "kopumā nav ietekmētas".
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"Cirium" norādīja, ka vislielākie traucējumi tika novēroti Mančestras lidostā, Belfāstas Starptautiskajā lidostā, Edinburgas lidostā un Džordža Besta Belfāstas pilsētas lidostā.
Aviokompānijas un lidostas asi reaģēja uz kārtējo tehnisko problēmu, kas ietekmējusi gaisa satiksmi Lielbritānijā, un pieprasīja nekavējošu rīcību. Īrijas zemo cenu lidsabiedrība "Ryanair" reaģēja īpaši asi, norādot, šoreiz, visticamāk, tiks traucēti vairāk nekā 25 000 tās pasažieru, un paziņoja, ka Rolfam ir nekavējoties jāatkāpjas no amata vai arī Lielbritānijas transporta ministrei Heidijai Aleksandrai viņš ir jāatlaiž.
Lielbritānijas zemo cenu lidsabiedrība "easyJet" paziņoja, ka jaunie traucējumi "atkal liek apšaubīt NATS sistēmu noturību un liecina par nepieciešamību veikt stingrus pasākumus, lai novērstu šos atkārtotos traucējumus".
Arī aviokompānija "British Airways" pauda vilšanos par šo situāciju.
Lielbritānijas valdībai pieder 49% NATS akciju, tādējādi tā ir lielākā akcionāre un tai faktiski ir veto tiesības attiecībā uz galvenajiem lēmumiem, kas tiek pieņemti attiecībā uz NATS. Aviokompānijām, lidostām, investoriem un darbiniekiem pieder atlikušās NATS akcijas.