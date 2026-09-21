Krievija pavisam drīz var iebrukt kādā NATO valstī, Kasparovs nosauc iespējamo termiņu
Bijušais pasaules šaha čempions, tagadējais Krievijas opozīcijas politiķis Garijs Kasparovs paziņojis, ka Krievijas sauszemes robežas šķērsošanas risks NATO teritorijā kļūst arvien ticamāks.
Pēc viņa teiktā, Maskava jau tuvākajā laikā varētu mēģināt pārbaudīt NATO gatavību piemērot kolektīvās aizsardzības 5. pantu.
Kasparovs uzskata, ka Krievijas vadībai esot svarīgi "nodzīvot līdz janvārim". Viņš to saista ar ASV vēlēšanām, kas notiks novembrī – jaunais Kongresa sastāvs darbu sāks tikai janvāra sākumā.
Pēc Kasparova domām, periods no septembra otrās puses līdz janvāra sākumam Maskavai varētu būt iespēju logs, lai pārbaudītu NATO 5. panta darbību.
Kasparovs arī norādīja, ka karš Krievijas režīmam kļuvis par jauna sabiedrības impulsa avotu, pašreizējo situāciju salīdzinot ar laiku pēc Krimas aneksijas 2014. gadā.
Pēc viņa teiktā, ievērojamai Krievijas sabiedrības daļai dalība karā kļuvusi par sociālās mobilitātes iespēju, neraugoties uz augsto cenu, ko par to maksā valsts.
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Vienlaikus Kasparovs uzskata, ka Krievijas sabiedrība tradicionāli ir nejutīga pret šiem zaudējumiem.