Krievijas Valsts domes "vēlēšanās" vēstniecībā Tallinā nobalsojuši pussimts cilvēku.
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Šodien 15:25
Zema aktivitāte arī Tallinā: Krievijas Valsts domes vēlēšanās piedalās vien ap 500 cilvēku
Krievijas Valsts domes "vēlēšanās" svētdien iecirknī Krievijas vēstniecībā Tallinā nobalsoja aptuveni 500 cilvēku, liecina Igaunijas Policijas un robežsardzes departamenta dati.
Igaunijā balsot varēja tikai Krievijas vēstniecībā. Pie vēstniecības ieejas policija pārbaudīja un fotografēja visu balsotāju personas dokumentus. Pēc oficiāliem datiem, Igaunijā pastāvīgi dzīvo aptuveni 80 000 Krievijas pilsoņu.
Krievijas Valsts domes vēlēšanās Rīgā
Pie Krievijas vēstniecības Rīgā svētdien, 20. septembrī, pastiprinātā policijas un robežsardzes uzraudzībā notiek balsošana Krievijas Valsts domes vēlēšanās.
Par "vēlēšanu" uzvarētāju pasludināta varas partija "Vienotā Krievija".
Krievijas vēlēšanu farsā bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta diktatoru Vladimiru Putinu un Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu. Krievijas vienīgā pretkara partija "Jabloko" tika izslēgta no dalības "vēlēšanās".