Francija pāriet no vārdiem pie darbiem: valsts slepus sākusi militāras operācijas pret Krieviju
Francija pilnīgā slepenībā jau sākusi militāras operācijas pret Krieviju, atklāj augsta ranga Francijas valdības avoti.
"Le Monde" raksta, ka Francija jau veic militāras operācijas pret Krieviju, par to publiski neziņojot. Par to izdevumam pastāstījis anonīms Francijas Aizsardzības ministrijas avots.
Uz jautājumu, vai Parīze varētu sniegt Maskavai militāru atbildi, to nepubliskojot, avots atbildējis: "Tas jau notiek".
Saskaņā ar starptautiskajām tiesībām tas nenozīmējot, ka Francija ir iesaistījusies karā ar Krieviju, bet drīzāk esot sākums neatzītām hibrīdām atbildes darbībām uz Maskavas rīcību.
Tomēr šāda ārkārtīgi reta atzīšana izskan īpaši nozīmīgi, jo pirmo reizi tā sniedz ieskatu NATO valsts militārajās darbībās pret Krieviju.
No avota teiktā nav skaidrs, kur tieši šādas operācijas notiek – Krievijas teritorijā, frontē Ukrainā, kibertelpā, pret Krievijas ietekmes tīkliem vai arī saistībā ar pretdarbību Krievijas diversijām Eiropā.
Iespējams, runa varētu būt par atbildes hibrīddarbībām Krievijas teritorijas dziļajā aizmugurē. Taču pats fakts, ka Francijas aizsardzības jomas avots runā par jau notiekošu atbildi Maskavai, liecina par Parīzes pāreju no draudiem pie konkrētām darbībām.
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Vienlaikus Francijas prezidents Emanuels Makrons Elizejas pilī pulcējis prezidenta amata kandidātus un partiju līderus, lai slēgtā sanāksmē informētu viņus par Krievijas radītajiem hibrīddraudiem.
Saskaņā ar "Le Monde" informāciju sanāksmes dalībniekiem stāstīts par Krievijas ēnu operāciju pieaugumu visā Eiropā – no kiberuzbrukumiem un dezinformācijas līdz diversijām un spiedienam uz kritisko infrastruktūru.
Zīmīgi, ka Makrona teiktais iespaidojis pat galēji labējos politiķus Marinu Lepēnu un Žordānu Bardellu. Viņu politisko spēku iepriekš bieži kritizēja par pārāk pielaidīgu attieksmi pret Maskavu, taču tagad arī viņi izteikušies asi pret Krieviju.
Lepēna un Bardella Krievijas uzņēmuma "Auchan" nodošanu ārējā pārvaldībā nodēvējuši par naidīgu rīcību pret Franciju.
Viņi paziņojuši, ka Maskava nevar diktēt Parīzei politiku ar draudiem, destabilizāciju vai spiedienu uz Francijas uzņēmumiem.