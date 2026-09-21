Vairāk nekā 1,6 miljoniem cilvēku Japānā liek evakuēties - Tokijai tuvojas īpaši nikns taifūns
Japānu pirmdien, 21. septembrī, skāris spēcīgais taifūns “Dujuan”, kas atnesis ļoti stipras lietusgāzes, izraisījis plūdus un zemes nogruvumus. Vairāk nekā 1,6 miljoniem cilvēku Tokijā un tās apkārtnē dots rīkojums evakuēties, bet simtiem avioreisu atcelti.
Japānas varasiestādes ziņo, ka evakuācijas rīkojumi pašreiz attiecas uz 1 674 084 cilvēkiem Ibaraki, Čibas, Tokijas, Kanagavas un Šidzuokas prefektūrās. Evakuācija nav obligāta, tomēr atsevišķās vietās situācija kļuvusi īpaši bīstama. Ošimas pilsētā un daļā Idzu salu izsludināts augstākā – piektā – līmeņa brīdinājums par plūdiem un zemes nogruvumiem.
Īpaši smaga situācija izveidojusies Čibas prefektūrā. Sodegauras pilsētā aptuveni 40 000 iedzīvotāju saņēmuši augstākā līmeņa brīdinājumu, un cilvēki aicināti glābties ēku augšējos stāvos un turēties tālāk no nogāzēm. Savukārt Kanagavas prefektūrā glābēji meklē sievieti, kura, iespējams, palikusi zem gruvešiem pēc tam, kad zemes nogruvums skāris viņas māju.
Taifūna dēļ būtiski traucēta arī satiksme. “Japan Airlines” atcēlusi 135 reisus, bet “All Nippon Airways” – vēl 140. Apturēta satiksme arī atsevišķās dzelzceļa līnijās, savukārt vairāk nekā 9000 mājsaimniecību Tokijas apkārtnē palikušas bez elektrības.
“Dujuan” nes spēcīgu vēju un ārkārtīgi intensīvas lietusgāzes. BBC vēsta, ka taifūna radītā vēja ātrums sasniedz aptuveni 130 kilometrus stundā, bet brāzmās – pat 194 kilometrus stundā. Tokai reģionā nokrišņu daudzums var sasniegt pat 350 milimetrus. Japānas Meteoroloģijas aģentūra brīdinājusi, ka kopējais nokrišņu daudzums vietām var pārsniegt visu septembra vidējo normu.
Stihija ietekmējusi arī vairākus lielus pasākumus. Taifūna dēļ priekšlaicīgi slēgta videospēļu izstāde “Tokyo Game Show”, bet Čibas prefektūrā atcelts liels brīvdabas mūzikas festivāls un beisbola spēle. Āzijas spēlēs pārceltas arī jāšanas sporta sacensības.