VIDEO: Ukrainas armija iznīcina vairākus tiltus pie Polohiem, ko okupanti izmantoja ofensīvai Orihivas virzienā
Ukrainas Aizsardzības spēki veikuši virkni gaisa triecienu Krievijas karaspēka loģistikas infrastruktūrai pie Polohiem Huļajpoles frontes posmā un iznīcinājuši tiltus, ko Krievijas spēki izmantoja personāla, tehnikas un munīcijas pārvietošanai.
Huļajpoles frontes posmā 7. gaisa desanta korpusa atbildības teritorijā Aizsardzības spēki veica virkni gaisa triecienu pa ienaidnieka loģistikas infrastruktūru, tādējādi apgrūtinot okupantu loģistiku Huļajpoles frontes posmā.
Saskaņā ar 7. korpusa informāciju Krievijas spēki iznīcinātos tiltus izmantoja personāla, smagās tehnikas un munīcijas pārvietošanai, kas bija nepieciešama ofensīvas operācijām Orihivas virzienā.
Korpuss ziņoja, ka pēc gaisa triecieniem Krievijas vienībām šajā frontes sektorā kļuvis grūtāk pārvietot spēkus un nodrošināt tos ar apgādi.
"Uzbrukumu rezultātā ienaidnieka loģistika šajā frontes sektorā ir būtiski apgrūtināta. Krievijas vienību iespējas pārvietot spēkus un veikt apgādi ir ierobežotas," teikts paziņojumā.
Tāpat norādīts, ka maršrutu problēmu dēļ, kas piemēroti smagās tehnikas pārvietošanai, Krievijas spēki sākuši vairāk izmantot motociklus.
Ukrainas karavīri vēsta, ka šādas grupas ir neaizsargātākas pret Ukrainas uzbrukumiem.