Hersona ziemā var palikt bez apkures, brīdina apgabala administrācija
Ziemā Hersona var palikt bez apkures, jo siltumenerģijas ražošanas jaudas atrodas kritiskā stāvoklī, bet remontdarbus nav iespējams veikt nepārtrauktās apšaudes dēļ.
Par to liecina Hersonas apgabala militārās administrācijas vadītāja vietnieka Oleksandra Tolokoņņikova teiktais raidījumā "Novosti.Live".
"Pēdējās nedēļas laikā dronu skaits samazinājies par aptuveni 30%. Nezinu, ar ko tas saistīts. Iespējams, ar loģistikas piegāžu aizkavēšanos. Iespējams, mainījusies to vienību rotācija, kas nodarbojas tieši ar vietējo iedzīvotāju apšaudīšanu ar šiem droniem," sacīja Tolokoņņikovs.
Viņš piebilda, ka pašlaik Hersonas apgabalā dienā trāpa aptuveni 500 FPV dronu, lai gan pirms vienas vai divām nedēļām to skaits sasniedza pat 1000.
"Gatavoties var un vajag, taču, kad katru dienu tur kaut kas trāpa, tas mūs visu laiku atmet atpakaļ. Pati siltumapgādes sistēma ir gatava. Taču siltumenerģijas ražošanas uzņēmumi diemžēl pēc Krievijas dronu uzbrukumiem pašlaik atrodas kritiskā stāvoklī," uzsvēra apgabala administrācijas vadītāja vietnieks.
Pēc viņa teiktā, ja Krievijas spēki tagad pārtrauktu uzbrukumus elektrības, enerģētikas un siltumenerģijas ražošanas infrastruktūrai, būtu iespējams prognozēt tās atjaunošanu un darbības atsākšanu aptuveni mēneša laikā.
"Protams, mēs tagad pastāvīgi stāstām, ka šī ziema varētu būt bez apkures, jo arī pagājušajā ziemā Krievijas spēki apšaudīja infrastruktūru. Tomēr, pateicoties siltumenerģētikas darbinieku varonīgajiem centieniem, mums izdevās nodrošināt cilvēkiem apkuri, lai gan bija dienas, kad termoelektrocentrālei trāpīja līdz pat 100 lādiņi" pastāstīja Tolokoņņikovs.
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Viņš norādīja, ka galvenais jautājums ir tas, kā šogad rīkosies Krievijas spēki.
Nesen Krievijas okupanti uzbruka Hersonas termoelektrocentrālei. Kopš tā laika apgabala militārās administrācijas vadītājs Oleksandrs Prokudins aicina vietējos iedzīvotājus evakuēties un brīdina, ka ziema būs smaga.
Prokudins arī iepriekš ziņoja, ka uzbrukumu skaits Hersonai, salīdzinot ar gada sākumu, pieaudzis 2,5 reizes. Pēc viņa teiktā, pilsētā pašlaik palikuši tikai aptuveni 20% no pirmskara iedzīvotāju skaita.