Krievijas GRU aģents Dnipro iekārtojās darbā rūpnīcās, lai veiktu izlūkošanu: "Kurai no šīm ēkām uzbrukt?"
Ukrainas Drošības dienests (SBU) Dnipro aizturējis Krievijas GRU aģentu, kurš iekārtojās darbā vietējās rūpnīcās, lai vāktu informāciju par aizsardzības nozares objektiem un palīdzētu Krievijai koordinēt triecienus.
Krievijas savervētais elektriķis mainīja vairākas darbavietas reģiona rūpnīcās, cenšoties atrast uzņēmumu, kas saistīts ar Ukrainas militāri rūpniecisko kompleksu, vēsta SBU preses dienests.
Tiklīdz Krievijas aģents iekārtojās uzņēmumā, kas patiešām darbojas aizsardzības nozarē, SBU viņu aizturēja.
Izmantojot informāciju "no iekšienes", spiegs Krievijai veidoja vietējo rūpnīcu kartes, tajās atzīmējot telpas ar īpaši vērtīgu aprīkojumu, ražošanas cehus un gatavās produkcijas noliktavas.
Okupantu atbalstītājs Krievijai nodeva arī informāciju par gatavās produkcijas raksturlielumiem un uzņēmumu darba grafikiem.
Papildus spiegošanai rūpnīcās vīrietis mēģināja identificēt un koriģēt Krievijas raķešu un dronu triecienus pret Ukrainas Bruņoto spēku un SBU bāzēšanās vietām.
SBU darbinieki viņu aizturēja dzīvesvietā. Kratīšanas laikā konfiscēts viedtālrunis, kas izmantots izlūkošanas informācijas vākšanai un saziņai ar Krievijas GRU "sakarnieku".
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"Man nepieciešama aktuāla informācija par Ukrainas Bruņoto spēku, Ukrainas Drošības dienesta utt atrašanās vietām. Konkrēti pilsētā. Kas nepieciešams no manis, sakiet! Dzīvo kravīri. Vai ir iespējams tur aiziet vai aizbraukt? Kurai no šīm ēkam uzbrukt! Tai, ko tu ar pildspalvu atzīmēji?" liecina nodevēja sarakste, ko atklāj SBU.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka aizturētais ir okupācijas tā dēvētās "Luhanskas tautas republikas" "Valsts drošības ministrijas" darbinieks, kurš strādā Krievijas militārās izlūkošanas labā.
SBU izmeklētāji aizturētajam izvirzījuši aizdomas par valsts nodevību karastāvokļa laikā saskaņā ar Ukrainas Kriminālkodeksa 111. panta otro daļu.
Viņš atrodas apcietinājumā bez iespējas piemērot drošības naudu. Par nodarījumu draud mūža ieslodzījums ar mantas konfiskāciju.