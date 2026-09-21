Pētnieks Pīters Rafs: "Baltijas valstīm ir lielāka ietekme Vašingtonā, nekā varētu sagaidīt"
Ņemot vērā pašreizējo ASV bruņojuma deficītu, Eiropas Savienības (ES) valstu pieaugošos aizsardzības budžetus, kā arī pašreizējos tarifu karus, labs risinājums varētu būt ASV un ES kopuzņēmumu veidošana, radot uzņēmumus ar galveno mītni ASV, bet darbaspēku Eiropā, intervijā aģentūrai LETA sacīja ASV Hādsona institūta vecākais pētnieks un Eiropas un Eirāzijas centra direktors Pīters Rafs.
Kā Vašingtonā šobrīd skatās uz Baltijas valstīm?
Manuprāt, Baltijas valstīm ir lielāka ietekme Vašingtonā, nekā varētu sagaidīt, ņemot vērā to iedzīvotāju skaitu. Tās ir ļoti labi pārstāvētas, jo īpaši Kongresā. Ne viss Vašingtonā tiek dalīts pēc partiju piederības, bet, tā kā esam salīdzinoši polarizēta valsts, es teiktu, ka Demokrātiskās partijas ārpolitikas domāšanas veids - un tas jo īpaši attiecas uz progresīvajiem ārpolitikas analītiķiem - ir virzīt lielāko daļu ASV ārpolitikas attiecībā uz Eiropu caur Briseli un Berlīni. Republikāņi tradicionāli ir vairāk koncentrējušies uz Bukarestes devītnieku (Latvija, Lietuva, Igaunija, Bulgārija, Čehija, Ungārija, Polija, Rumānija un Slovākija - aut.). Viņi novērtē šo valstu drosmīgo nacionālismu, izpratni par Krievijas radītajiem draudiem, proamerikānismu, kā arī zināmu ekonomisko dinamiku un izaugsmes iespējas, ko redzam šajās valstīs. Protams, Trampa administrācija ir unikāla un īpatnēja, taču šie ir divi vispārīgie modeļi, kas pēdējos gados tradicionāli ir noteikuši to, kā amerikāņi uztver Eiropu.
Vai mūs uztver tikai kā drošības patērētājus vai arī kā nozīmīgus ieguldītājus?
Manuprāt, Baltijas valstis noteikti ir drošības patērētājas tādā nozīmē, ka tām ir nepieciešams sabiedroto atbalsts. Piemēram, gaisa telpas patrulēšana Baltijā vai daudznacionālā Kanādas vadītā brigāde Latvijā, britu vadītais kontingents Igaunijā un patlaban veidotā Vācijas vadītā brigāde Lietuvā.
Taču tās ir arī ieguldītājas, jo Baltijas jūras piekrastes valstis attīsta mūsu kopīgo draudu uztveri. Tas ir reģions ar galveno mītni jeb rotācijas bāzi tā galvenās ekonomiskās lielvaras centrā Berlīnē, kura ikgadējā ekonomika pārsniedz četrus triljonus eiro un kurā ir liels iedzīvotāju skaits. Šādai kopīgai izpratnei par Krievijas radīto apdraudējumu ir pietiekama ekonomiskās dinamikas un iedzīvotāju skaita bāze, lai vienoti atturētu Krieviju. Ar nosacījumu, ka tai ir ASV kodolvairogs un turpinās britu vadītās Ziemeļvalstu aizsardzības koalīcijas (JEF) attīstība un pilnveidošana.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tātad rezumējot, Baltijas reģions ir gan drošības sniedzējs, gan drošības patērētājs. Tas kopumā ASV tiek uztverts pozitīvi.
Uz ko uzmanība tuvākajā nākotnē būtu jākoncentrē Latvijai?
ASV Aizsardzības ministra vietnieks NATO un Eiropas politikas jautājumos Vils Kapeleti, tāpat kā citas ASV amatpersonas, labprāt izmanto frāzi "paraugsabiedrotais", raksturojot Latviju. Tās aizsardzības izdevumi procentu izteiksmē no iekšzemes kopprodukta (IKP) ir alianses skaudības objekts. Turklāt Latvija ir rīkojusies pareizi, uzņemot savā teritorijā sabiedroto karaspēku, investējot savās militārajās spējās, sniedzot skaidru un objektīvu novērtējumu par Krievijas radīto apdraudējumu, kā arī rīkojoties atbildīgi un sadarbībā ar aliansi, lai pretotos daudzajām Krievijas "pelēkās zonas" operācijām un draudiem, ar kuriem tā saskaras.
Daži jautājumi, manuprāt, nav Rīgas kontrolē. Pirmkārt, ASV uzmanība tiek novirzīta uz Ķīnu, un saskaramies ar mūsu aizsardzības piegāžu ierobežojumiem, jo mūsu resursi ir izsīkuši. Latvijas atbilde varētu būt mudināt Briseli turpināt risināt sarunas ar Vašingtonu par Eiropas un ASV kopīgu stratēģiju attiecībā uz Ķīnu. Otrkārt, Latvijas nišas uzņēmumiem vajadzētu mēģināt iekļauties ASV aizsardzības rūpniecības bāzes piegāžu ķēdē. Apzinos, ka šīs valsts izmēri rada ierobežojumus, taču, piemēram, bezpilotu lidaparātu jomā Latvija ir līdere, un tai ir iespaidīgs darbaspēks, pateicoties universitātēm, mašīnbūves speciālistiem utt., tāpēc domāju, ka šajā jomā iespējas pastāv.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ir arī jāturpina veicināt transatlantisko sadarbību. Ir iemesls, kāpēc Ķīnas un Krievijas amatpersonas aizstāv stratēģisko autonomiju. Tas būtu kaitīgi Latvijas aizsardzībai, tāpēc tiekties saglabāt transatlantiskās saites ir gudri.
Kā jūs raksturotu pašreizējās ASV administrācijas stratēģiju attiecībā uz Krieviju?
Tā noteikti ir nekonvencionāla. No vienas puses, tiek atzīts, ka Krievija ir drauds, ka tā ir revanšistiska un tas nav noliedzams, ņemot vērā Krievijas rīcību Ukrainā. No otras puses, ASV ļoti vēlas izbeigt karu Ukrainā un ir organizējušas vairākas sarunu kārtas, cenšoties šo mērķi sasniegt. Turklāt gan [prezidenta Donalda] Trampa administrācijā, gan arī viņa vadītajā koalīcijā ir spēki, kuri redz pēckara ekonomiskās iespējas, ko vēlas izmantot, un redz arī iespējas atjaunot attiecības ar Krieviju. Bet kopumā pastāv izpratne, ka tikmēr, kamēr Ukrainā plosās karš, uz jebkādu attiecību normalizāciju ar krieviem nekādu izredžu nav.
Krievija tiek uztverta kā lielvara. Nebūt nedomāju, ka tā ir viens no galvenajiem spēkiem globālajos jautājumos, jo ekonomiski Krievija ir pārāk vāja, tomēr lēmumu pieņemšana ir koncentrēta prezidenta [Vladimira] Putina rokās, un tai ir militāras spējas, kas gan, kā izrādījies, ir mazākas, nekā tika pieņemts pirms iebrukuma Ukrainā, taču joprojām iespaidīgas un uztveramas nopietni. Tas piesaista Vašingtonas uzmanību.
Vai atbalsts Ukrainai šobrīd ir abu partiju atbalstīta politika?
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Atbalsts Ukrainai saduras ar diviem citiem globāliem jautājumiem, ar ko saskaras ASV. Viens no tiem ir mūsu bruņojuma krājumi, ņemot vērā to, kā esam veidojuši savu aizsardzības rūpniecības bāzi. Operācija "Epic Fury" ir patērējusi daudz ļoti dārgu, svarīgu un salīdzinoši retu ASV ieroču sistēmu, kuras citādi varētu tikt nosūtītas uz Ukrainu. Nesaku to, lai kritizētu karu Irānā, bet gan, lai norādītu, ka tas ļoti ietekmē to, kur nonāk mūsu gaisa aizsardzības sistēmas PAC-3. Otrkārt, Ķīnas ietekmes pieaugums nozīmē, ka ASV ir nobažījušās par ārkārtas situācijām Dienvidķīnas jūrā. Tāpēc Vašingtona apsver dažādus ārkārtas scenārijus. Tas viss ierobežo apjomu un līmeni, kādā ASV administrācija varētu būt gatava noteiktās kategorijās nosūtīt Ukrainai vairāk bruņojuma. Manuprāt, šie ir divi galvenie jautājumi.
Protams, vēl pastāv visdažādākās politiskās tendences, kas gan saduras, gan savstarpēji pastiprina viena otru. Piemēram, Tramps patiešām raugās uz pasauli caur personisko attiecību prizmu. Viņam ir dažas personiskas attiecības, kas ir spēcīgākas par citām, un tieši tās bieži nosaka to, kā, viņaprāt, būtu jāizskatās divpusējām attiecībām starp valstīm. Tramps ir ņēmis vērā Eiropas bažas saistībā ar Ukrainu. Pēc Ankoridžas samita notika arī Vašingtonas samits. Domāju, ka tas vismaz uz kādu laiku ietekmēja to, kā prezidents uztvēra Ukrainas un Krievijas konfliktu. Tajā pašā laikā viņš vēlējās panākt kara izbeigšanu Ukrainā un tādēļ vairākkārt centās sarunu ceļā panākt risinājumus, pret kuriem ukraiņi iebilda.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Šīs personīgās attiecības sarežģī arī ASV attiecības ar Eiropu. No vienas puses, mums ir jāuzņemas lielāku atbildību par savu aizsardzību, tomēr ir skaidrs, ka Tramps arī nevēlas Eiropu redzēt kā ļoti spēcīgu vienotu spēku.
Lai Eiropa kļūtu spējīgāka un spētu labāk organizēt savu aizsardzību, tai, iespējams, ir jāiegulda līdzekļi transatlantiskajā aizsardzības rūpniecības bāzē. Galvenais ir steidzami uzlabot militāro gatavību Eiropā. Tas nozīmē, ka dažās jomās būs ļoti svarīgi un efektīvi NATO ietvaros sadarboties ar amerikāņiem un iegādāties amerikāņu preces. Savukārt citās jomās pastāv iespēja attīstīt Eiropas spējas tiktāl, lai tai būtu mazāk jāpaļaujas uz ASV. Piemēram, programmatūras jomā. Vai kosmosa arhitektūras jomā, kur šobrīd patiešām nav gatavas alternatīvas ASV. Tāpēc man šķiet loģiski strādāt, izmantojot transatlantisko aizsardzības rūpniecības bāzi. Dažās jomās liels progress jau ir panākts. Piemēram, attiecībā uz 155 milimetru kalibra artilērijas šāviņiem - Vācijas "Rheinmetall" jau tagad ražo apbrīnojami lielu skaitu šāviņu, kas vēl pirms dažiem gadiem nebūt tā nebija.
Uzdevums, kas Eiropai ir jāpaveic, ir ātri uzlabot tās militāro gatavību un spējas, lai nodrošinātu konvencionālās atturēšanas līdzsvaru pret Krieviju atbilstoši NATO 3.0 koncepcijai. Un jāizmanto ir tas, kas ir visefektīvākais.
Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai Eiropa nodrošinātu, ka visu, ko tā prasa no ASV, tā ir gatava darīt arī pati. Piemēram, sniegt atbalstu ukraiņiem attiecībā uz pretgaisa aizsardzības sistēmām. Tādās lielajās Eiropas valstīs kā Spānija un Grieķija joprojām ir resursi un noliktavas, kuras, manuprāt, varētu izmantot Ukrainas labā. Un tas, manuprāt, būtu pārliecinošāks arguments Vašingtonai, ka tai arī vajadzētu censties darīt vairāk.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Termins "Eiropas stratēģiskā atbildība" ir visai plaši interpretējams. Kā jūs to definētu?
Joprojām uzskatu, ka amerikāņu vadība ir būtiska Eiropai, jo ASV klātbūtne ļauj nolikt malā kontinenta vēsturisko sāncensības indi. Piemēram, komandstruktūra. Ja NATO Sabiedroto spēku virspavēlnieks nebūtu amerikānis, tad kuras valsts pārstāvis viņš būtu? Domāju, ka būtu zināma rīvēšanās. Neviena Eiropas valsts nav gatava nodot kontinenta vadību citai valstij. Tāpēc, manuprāt, ASV joprojām ir nozīmīga loma politiskajā un stratēģiskajā vadībā, misiju un lomu sadalē, kā arī Eiropas kontinenta drošības nodrošināšanā. Tieši tāpēc uzskatu, ka NATO ir ārkārtīgi svarīga.
Vienlaikus redzam iespēju paplašināt partnerību un līderību. Piemēram, ja Vācijas aizsardzības izdevumi sasniedz 3, 4 vai 5% no iekšzemes kopprodukta. Tā ir liela ekonomika, šķiet, ka ceturtā vai piektā lielākā pasaulē. Tas nozīmētu ievērojamu militārā aprīkojuma apjomu. Valstīm attīstot savas militārās spējas un kļūstot stratēģiski spēcīgākām, līdzi nāks arī stratēģiskā ietekme.
Eiropā mūsu aizsardzības rūpniecība strauji attīstās. Kā ar to veicas ASV?
Prezidents ir ierosinājis patiešām agresīvu aizsardzības budžetu - viņš pieprasīja 1,5 triljonus dolāru aizsardzības izdevumiem, kas gan Kongresa abu palātu sarunās vēlāk tika, maigi sakot, ievērojami samazināti. Pēc gaidāmajām vidustermiņa vēlēšanām redzēsim, kādi būs galīgie skaitļi attiecībā uz ikgadējiem aizsardzības asignējumiem. Ja vadāmies pēc vēstures stundām, tad demokrātiem vajadzētu spēt neitralizēt pašreizējo ļoti niecīgo republikāņu vairākumu un pārņemt vadību daudzās komitejās. Ja demokrāti atgūs kontroli pār Pārstāvju palātu, tad valdības ambīcijas būtībā tiks ierobežotas ar ikgadējām budžeta sarunām par aizsardzību. Demokrāti nekad nav bijuši tikpat dedzīgi tērēt līdzekļus militārajiem un aizsardzības jautājumiem kā republikāņi. Jautājums ir par to, vai spējam panākt, ka aizsardzības budžets pastāvīgi palielinās, un, otrkārt, vai mums izdosies panākt reālus budžetus, nevis kaut kādus pagaidu izdevumu pasākumus, jo tie nesniedz aizsardzības rūpniecībai tik nepieciešamo skaidrību, garantijas un paredzamību.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Lai gan Eiropa sāk no daudz zemāka līmeņa, tomēr aug straujāk. Jāpievērš uzmanība dažām vadošajām valstīm. Vācija ir galvenā no tām, ņemot vērā tās ekonomikas apjomu. Domāju, ka tam ir sekas, jo Eiropas valstu valdības ir izvēlējušās stratēģiju iegādāties gatavus produktus no ASV un nepietiekami investēt savā aizsardzībā. Tas ir attaisnojams, ja izdevumi aizsardzībai ir 1% vai 2% no IKP, taču, sākot palielināt izdevumus līdz 3, 4 vai 5% no IKP, it īpaši, ja citas nozares, piemēram, Vācijas automobiļu rūpniecība tikmēr stagnē, tad politiski vairs nebūs attaisnojams pirkt preces tikai no ASV. Tāpēc amerikāņu uzņēmumiem būs jākļūst "eiropiskākiem". Cerams, sāks veidoties kopuzņēmumi.
Laikmetā, kad tarifi tiek piemēroti biežāk nekā agrāk, tiešie ārvalstu ieguldījumi, starp mēģinājumiem pārvarēt šos tarifu radītos šķēršļus, varētu būt uzņēmumi ar galveno mītni ASV, bet darbaspēku Eiropā. Latvijā ir piemēri, kad lielas, ASV īpašumā esošas kompānijas ir iegādājušās latviešu dronu ražotājus, kuriem ir pieeja potenciāli drošiem ES finansējuma mehānismiem, jo darbaspēks ir latviešu. Domāju, ka pastāv veidi, kā to izdarīt, kaut arī dažās intelektuālā īpašuma jomās atsevišķi jautājumi varētu būt vairāk sensitīvi.
Cik savstarpēji saistīta ir ASV politika attiecībā uz Krieviju, Eiropu un Ķīnu?
Šī ir aktuāla diskusija par to, cik lielā mērā prezidents Tramps uzskata šos dažādos pasaules teātrus par savstarpēji saistītiem vai arī cik lielā mērā viņš vienkārši rīkojas, pamatojoties uz atsevišķiem lēmumiem un divpusējām attiecībām? Viņš noteikti nav klasisks daudzpusējās sadarbības atbalstītājs, bet vai viņš ir liels stratēģis? Es domāju, ka tas ir aktuāls jautājums.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Runājot par militāro atturēšanu, patiesībā svarīgi ir divi faktori. Viens ir spējas, otrs - gribasspēks. Tieši tie tradicionāli nosaka atturēšanas līmeni un dziļumu. Ir ļoti iedarbīgi, ja ASV izrāda stingrību, palīdzot Ukrainai, un izlūkošanas informācijas apmaiņa starp ASV un Ukrainu ir ļoti nozīmīga vairākos veidos. Es teiktu, ka tā Trampa otrās prezidentūras laikā ir pat uzlabojusies - ASV atvieglo Ukrainas dziļos uzbrukumus Krievijas teritorijā. Tas nosūta signālu [Ķīnas prezidentam] Sji Dzjiņpinam, ka ar amerikāņiem nekādi joki nav. Atbalsts Ukrainai stiprina atturēšanu pret Ķīnu. Tajā pašā laikā katra ieroču sistēma, kas tiek nosūtīta uz Ukrainu, netiek mūsu spēkiem, kas attur Ķīnu no agresijas pret Taivānu vai pret mūsu līgumsabiedroto Filipīnām. Tie ir divi galvenie atturēšanas komponenti, un tie savā ziņā ir pretrunā viens ar otru.
Ceru, ka investīcijas, ko Eiropa veic, lai atbalstītu Ukrainu, kā arī tas, ko ASV ir darījušas, piešķirot papildu līdzekļus mūsu aizsardzības budžetam, būs paātrinājušas un uzlabojušas mūsu aizsardzības rūpniecības bāzes piegāžu ķēdi. Diemžēl progress nav tik liels, kā cerējām. Mūsu munīcijas ražošanas apjoma palielināšana ir bijis lēns process.
Ukraiņi ir gatavi ražot amerikāņu ballistiskās raķetes paši. Vajadzīga tikai licence, precīzāk sakot, vajadzīga atļauja.
Cik zinu, sarunas par to turpinās. Nedomāju, ka gala atbilde jau ir dota. Prezidents šķita to atbalstām, kad [Ukrainas] prezidents [Volodimirs] Zelenskis viesojās Vašingtonā. Pēc tam viņš, šķiet, pārdomāja vai vismaz bija kļuvis pret šo ideju skeptiskāks. Iespējams, ka trešā iespēja būtu Ukrainas sadarbība ar citu valsti, lai ražotu PAK-3 sistēmas, jo, piemēram, Vācija un Japāna saņem arvien vairāk licenču un ražošanas tiesību attiecībā uz mūsu galvenajām sistēmām. Tas varētu būt saprātīgs risinājums.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kā tiek ziņots, pastāv bažas par to, ka Ukraina varētu izpētīt, kā tiek būvētas PAK-3 sistēmas, varbūt nedaudz tās pielāgot un sākt daudz lētāk ražot savas pārtvērējraķetes, un pēc tam pārdot tās pasaules tirgū. Nezinu, varbūt tā ir ciniska un netaisnīga kritika, bet šāda doma ASV aizsardzības nozares vadītājiem varētu būt iešāvusies prātā.
Vai mums nebūtu jāpārdefinē attieksme pret tā sauktajiem hibrīduzbrukumiem, kas nu jau kļuvuši teju par ikdienu?
Atceros Ķīnas hakeru uzbrukumu ASV Personāla vadības birojam, kur tika nozagts milzīgs skaits failu par amerikāņiem. Ja pie Pentagona piebrauktu mikroautobuss un Ķīnas amatpersonas ielauztos iekšā, nozagtu kaudzi dokumentu, ieliktu tos bagāžniekā un aizbrauktu, to uzskatītu par sava veida uzbrukumu. Ja tas tiek darīts, izmantojot kiberlīdzekļus, mums īsti trūkst vārdu krājuma vai domāšanas veida, lai novērtētu šāda veida operācijas.
Pirmkārt, mums ir jāpanāk atbilstība savā domāšanā par to, kas vispār ir "pelēkās zonas" operācijas un kā par tām domāt kategoriskos terminos. Otrkārt, nedaudz raizējos par visa šī procesa aizsardzības ekonomiku, jo krieviem ir diezgan lēti palaist uz Eiropu dronu no putuplasta un koka, kura lidojums, teiksim, virs Polijas izmaksā dažus desmitus tūkstošu dolāru. Ja, piemēram, Francijas reaktīvā lidmašīna to notriec ar miljonu dolāru vērtu raķeti vai ja no otra kontinenta gala izsaucam Itālijas agrīnās brīdināšanas lidmašīnu, tad Kremlis varētu secināt, ka šādā veidā ir iespējams uzvarēt šo aizsardzības ekonomikas karu. Mums Ukrainā ir zināma pieredze, kā izveidot sensoru tīklus un mēģināt tos apvienot ar salīdzinoši lētiem aizsardzības kinētiskajiem pārtvērējiem. Kaut kas lēts un pavisam vienkāršs, piemēram, uz pikapiem uzmontēti ložmetēji. Negribu teikt, ka šāds bruņojums ir piemērots NATO, tomēr tas ir veids, kā samazināt izmaksas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Bet kā tad būtu jāreaģē uz šiem hibrīduzbrukumiem?
Manuprāt, mums ir jāpāriet arī uzbrukumā. Tikai tad, ja mums būs kāda veida atturēšanas līdzeklis un sava veida savstarpēji garantētas iznīcināšanas princips - aizņemoties terminu no kodolieroču jomas -, mēs spēsim pārliecināt Kremli, ka šāda rīcība ir nepiemērota un nepieņemama. Piemēram, ja pret mums notiek kiberuzbrukums - un es saprotu, ka Baltijas valstis kiberuzbrukumiem tiek pakļautas regulāri -, ja tiek nozagti, piemēram, nozīmīgi dati no kādas Baltijas valsts ceļu satiksmes departamenta, tad varbūt rīta stundā vai darba dienas satiksmes sastrēguma laikā Maskavas metro vajadzētu uz stundu izslēgt gaismas, lai Kremlis saprastu vēstījumu. Es domāju, ka arī tā ir neliela, samērīga rīcība, ņemot vērā Rietumu kiberoperatoru spēkus un iespējas.
Saprotu, ka pastāv bažas par to, ka krievi tad varētu izvēlēties eskalāciju un ka frustrācijas rezultātā Putins varētu spert soļus, kas satrauktu, piemēram, Latviju. Bet tieši tāpēc, pirmkārt, šādai pretreakcijai būtu jābūt alianses lēmumam, un mazākajām valstīm tiktu garantēts lielvalstu atbalsts. Otrkārt, arī krievi pašlaik nav nekādi milži. Viņu bāzes, kas aptver Baltijas valstis, šobrīd ir tikai tukšas čaulas, jo viss viņu militārais aprīkojums ir Ukrainā. Putins vēlas iesaistīties viens pret vienu cīņā ar Ukrainu, kurā cer izmantot savu skaitlisko pārākumu. Nedomāju, ka šobrīd viņš būtu tādā stāvoklī, lai iesaistītu NATO liela mēroga karā. Tāpēc uzskatu, ka varam atbildēt ar pretpasākumiem, lai mēģinātu radīt zināmu līdzsvaru šajā "pelēkajā zonā". Manuprāt, par to būtu jādomā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Otrkārt, mūsu atbildes darbībām nebūt nav jābūt simetriskām. Ja, piemēram, notiek dedzināšanas uzbrukums kādam Čehijas vai Bulgārijas objektam vai tiek apdraudēts vilciens Polijā, panākot tā noskriešanu no sliedēm, jo dzelzceļa līnijas ir sabotētas, vai, vēl dramatiskāk, drons Vācijas lidostā pie uzpildītas lidmašīnas, kas varētu izraisīt ugunsbumbu, nogalinot cilvēkus Leipcigā, tad mūsu reakcija varētu būt tāda, ka par katru šādu incidentu kāds mūsu "tūrists" dodas uz Ukrainu. Vai arī mēs varētu nodrošināt loģistisko atbalstu Ukrainas speciālo vienību kaujiniekiem, lai tie dotos uz Āfriku, kur pēdējos gados viņi jau ir medījuši krievu izlūkdienesta darbiniekus vai vāgneriešus. Pastāv visdažādākās iespējas, ja vien pieejam šim jautājumam radoši. Vienlaikus apzinoties riskus un alianses vienotību.
Ko īsti mēs uzskatītu par pietiekami spēcīgu aktu, lai šādi reaģētu?
Domāju, ka aliansei būtu jāieklausās latviešos, igauņos, poļos, lietuviešos - visos, kas ar to saskaras. Jo, iespējams, kaut kādā mērā viņi ir gatavi pieņemt noteiktu Krievijas aktivitātes apjomu. Bet tad, ja tas sasniedz tādu līmeni, kas kļūst nepieņemams, tad, manuprāt, mums ir jārīkojas.
ASV sūtītās miera sarunu delegācijas Eiropai šķiet izteikti simpatizējošas Krievijai, līdz ar to mieru diez ko netuvina. Ja tomēr karš Ukrainā tiktu kaut kādā veidā iesaldēts, tad Krievijas rīcībā būtu lieli spēki, ko varētu nosūtīt citur. Vai Vašingtona par to bažījas?
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Domāju, ka Vašingtona vēlētos, lai šis karš tiktu izbeigts, un tikai tad tā pievērstos nākamajām problēmām un galvassāpēm, kas no tā izriet. Ukrainas kara beigas noteikti ir prezidenta prioritāte. Tātad, jā, ja karš turpinās, tad krievu uzmanība un resursi ir Ukrainā un viņiem ir mazākas iespējas eskalēt situāciju savā perifērijā. Savukārt, ja karš tiktu pārtraukts, vardarbības izplatīšanās varētu būt mazāk iespējama un tik daudz cilvēku vairs bojā neietu - tā uzskata mūsu prezidents, kurš pastāvīgi atsaucas uz šo humāno aspektu.
Kāda varētu būt lielākā stratēģiskā kļūda, ko Rietumi varētu pieļaut attiecībās ar Krieviju?
Izvērtējot un sakārtojot prioritātes, manuprāt, divi galvenie jautājumi ASV un Krievijas attiecībās šobrīd ir, pirmkārt, karš Ukrainā un, otrkārt, NATO un Krievijas attiecības, kuras šobrīd praktiski nepastāv. To pamatā ir ASV un sabiedroto spēku izvietojums NATO austrumu flangā un austrumu frontes valstīs.
Attiecībā uz Ukrainu, manuprāt, liela kļūda būtu izdarīt lieku spiedienu uz Ukrainu, lai tā sarunās piekristu atkāpties tālāk par frontes līniju, kam tā nav gatava piekrist. Tas tikai iedrošinātu krievus saglabāt savu maksimālistisko pozīciju un turpināt virzīties uz priekšu. Runājot par bruņoto spēku izvietojumu un NATO un Krievijas attiecībām, tā būtu nesaskaņota un nepietiekami apspriesta bruņoto spēku bāzu un Rietumu pozicionējuma pārkārtošana tajās valstīs, kuras visvairāk atrodas Krievijas draudu ēnā.
Pozitīvais aspekts šajā situācijā ir tas, ka ukraiņi, īstenojot savu vidēja un tāla darbības rādiusa uzbrukumu kampaņu, vēlas panākt, lai šis karš beigtos jau līdz ziemai. Ja karš beigtos, mirtu mazāk cilvēku. Negatīvais būtu tas, ja viņi būtu gatavi apsvērt risinājumus, kas liktu atkāpties tālāk no frontes līnijas. Krievi to varētu uztvert kā iespēju sašķelt Eiropu un ASV un turpināt spiedienu Ukrainā, jo viņi domā, ka ir pavisam tuvu tam, lai politiskajā frontē attiecībā uz Ukrainu pārliecinātu amerikāņus sev par labu. Tās ir spekulācijas, bet ja lūdzat spekulēt par sliktākajiem scenārijiem, tad sliktākais scenārijs būtu tieši šāds.