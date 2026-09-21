Krievijā jauna panika saistībā ar mobilizāciju: “vēlēšanās” nobalsojušos vīriešus reģistrē militārajā uzskaitē
Krievijā elektroniskā balsošana tā dēvētajās Valsts domes "vēlēšanās" izmantota, lai vīriešus reģistrētu militārajā uzskaitē.
Krievijā pieaug jauna panika saistībā ar iespējamu mobilizāciju. Krievijas varasiestādes elektronisko balsošanu tā dēvētajās Valsts domes deputātu "vēlēšanās" izmantojušas, lai vīriešus reģistrētu militārajā uzskaitē.
Kā vēsta "Agentstvo", Krievijas iedzīvotāji, kuri vēlēšanās piedalījās, izmantojot attālināto elektronisko balsošanu, portālā "Gosuslugi" sākuši saņemt paziņojumus par reģistrēšanu militārajā uzskaitē.
Publikācijā minēts Maskavas iedzīvotāja piemērs. Viņš piektdien nobalsoja, izmantojot attālināto elektronisko balsošanu, bet pēc kāda laika portālā "Gosuslugi" saņēma paziņojumu, ka ir reģistrēts militārajā uzskaitē.
Paziņojumā bija arī piedāvāts pieprasīt izrakstu no militārās uzskaites reģistra, lai iegūtu papildu informāciju.
Šo informāciju apstiprinājusi arī Krievijas propagandiste Anastasija Kaševarova, kura sociālajos tīklos publicēja attiecīgā paziņojuma ekrānuzņēmumu no "Gosuslugi".
Propagandiste paudusi sašutumu, ka tas notiek vēlēšanu laikā, norādot uz pieaugošo paniku Krievijas sabiedrībā. Pēc viņas teiktā, kamēr Kremlis cenšas pārliecināt, ka "mobilizācijas nebūs", nobalsojušos vīriešus reģistrē militārajā uzskaitē.
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Tikmēr partijas "Jabloko" preses dienests paziņojis, ka divi novērotāji, kuri "vēlēšanās" strādāja no šīs politiskās partijas federālās politiskās komitejas locekļa Sergeja Mitrohina puses, saņēmuši pavēstes ierasties kara komisariātā.
Kremļa amatpersonas, baidoties no jaunas mobilizācijas, slēpj radiniekus ārvalstīs
Informēts avots aģentūrai "Bloomberg" pastāstījis par paniku Kremļa elitē, tuvojoties jaunai mobilizācijai Krievijā.
Krievijā pieaug bažas, ka pēc Valsts domes "vēlēšanām" diktators Vladimirs Putins varētu izsludināt jaunu plaša mēroga mobilizāciju karam pret Ukrainu.
Kā raksta "Bloomberg", šādas bažas izplatās arī Krievijas elites pārstāvju vidū. Pēc aģentūras informācijas, dažas Kremļa amatpersonas iesaka draugiem un radiniekiem pamest Krieviju, kā arī meklē iespējas atvērt kontus ārvalstīs un pārskaitīt tur savus aktīvus.
Līdzīgus pasākumus veicot arī Krievijas armijas rekrutēšanas punktu darbinieki.
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Putins publiski noliedz, ka tiktu gatavots jauns mobilizācijas vilnis. Vienlaikus, pēc aģentūras sarunu biedra – vārdā nenosaukta Krievijas amatpersonas – teiktā, Krievija līdz gada beigām plānojot iesaukt vēl aptuveni 300 000 cilvēku.
Turklāt jaunā mobilizācija varētu notikt bez oficiālas izsludināšanas.
Pēc mobilizācijas izsludināšanas 2022. gada septembrī no Krievijas aizbrauca tūkstošiem cilvēku. Kopš tā laika Krievijas varasiestādes izveidojušas digitālo infrastruktūru iesaukšanai armijā un vienlaikus ierobežojušas iespējas izbraukt no valsts.