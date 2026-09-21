VIDEO: virs Teherānas nofilmētas noslēpumainas gaismas. Drons, lidmašīna vai kaut kas cits?
Videoieraksti, kuros, iespējams, redzamas neizskaidrojamas gaismas Teherānas naksnīgajās debesīs, izraisījuši minējumus par dronu vai lidmašīnu, taču ierakstu autentiskums nav neatkarīgi pārbaudīts.
Sociālajos tīklos plaši izplatījušies video, kuros, iespējams, redzams izgaismots objekts, kas pārvietojas virs Teherānas naksnīgajām debesīm. Tas izraisījis minējumus, ka gaismas varētu būt radušās no drona, lidmašīnas vai cita gaisa objekta. Tomēr ne ierakstu atrašanās vieta, ne objekta identitāte nav neatkarīgi pārbaudīta.
Video redzamas vairākas gaismas, kas pārvietojas tumšās debesīs, taču nav uzticama atskaites punkta, kas ļautu noteikt objekta izmēru, augstumu, attālumu vai ātrumu.
Vairāki soctīkla "X" konti video izplatīja 20. septembrī, daži apgalvojot, ka tie uzņemti iepriekšējā dienā virs Teherānas. Vienā no ierakstiem teikts, ka objekts pamanīts netālu no Azadeganas rajona Irānas galvaspilsētā.
Sociālo tīklu lietotāji izteikuši vairākas versijas par gaismu izcelsmi, tostarp pieļaujot, ka tas ir drons, vairāku dronu grupa, lidmašīna vai ar LED gaismām aprīkots pūķis.
Tomēr pieejamajos video nav pietiekami daudz informācijas, lai noteiktu, kura no šīm versijām, ja vispār kāda, ir pareiza.
Termins "neidentificēts lidojošs objekts" apzīmē gaisa telpā pamanītu objektu, kura izcelsme vai identitāte nav noskaidrota. Tas pats par sevi nenozīmē, ka objektam ir neparasta vai ārpuszemes izcelsme.
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Atbalsis no 1976. gada incidenta Teherānā
Jaunie video sāka plaši izplatīties laikā, kas sakrīt ar 50. gadadienu kopš dokumentēta incidenta Teherānas debesīs 1976. gada 19. septembrī.
Nav nekādu pierādījumu, kas jaunākos ierakstus saistītu ar toreizējo incidentu.
ASV Nacionālās drošības aģentūras deklasificētajā arhīvā atrodams Apvienotās štābu priekšnieku komitejas ziņojums par 1976. gada incidentu, kā arī Aizsardzības izlūkošanas pārvaldes kopsavilkums un ASV aizsardzības atašeja ziņojums.
Šajos dokumentos aprakstīti ziņojumi par spilgtu objektu un Irānas F-4 iznīcinātāju nosūtīšanu tā izpētei. Diviem iznīcinātājiem, mēģinot tam pietuvoties, radās problēmas ar instrumentiem un sakariem.
Lai gan šo dokumentu esamība ir palīdzējusi saglabāt 1976. gada incidentu kā sabiedrības uzmanības objektu, tie nesniedz nekādu informāciju par objektu, kas redzams jaunākajos video.
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Kamēr nav pieejams oriģinālais video, papildu dati par tā atrašanās vietu vai oficiāla objekta identifikācija, jaunā parādība saglabājas kā neatrisināts un nepārbaudīts sociālo tīklu apgalvojums.